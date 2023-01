El colombiano Mateo Fuenmayor intenta controlar las emociones y mantenerse aterrizado luego de ser el gran protagonista de la primera ronda del Latin America Amateur Championship en Puerto Rico. Mateo es el primer líder, y en solitario, y no quiere que la alegría lo desborde.

Mateo, uno de los 8 colombianos que llegó al torneo, tuvo una primera ronda especial. Su juego, su estrategia, insistir con el hierro 2, y su mentalidad, lo llevaron a vencer los nervios, y el viento, y la ansiedad, para registrar una tarjeta de -6, con 7 birdies y un bogey.



Cuando Mateo terminó con par el hoyo 18 empezó a recibir felicitaciones. Fue a presentar su tarjeta y las miradas y algunas cámaras lo seguían, "¿ese es mateo?", preguntaban. "¿El colombiano?".

Mateo Fuenmayor, golfista colombiano. Foto: LAAC

Mateo, de 20 años, nacido en Estados Unidos y de familia caleña, intenta mostrarse sereno ante los hechos. Irradia mucha tranquilidad. Habla con voz muy seria. Cruza las manos en la espalda y de vez en cuando deja escapar una sonrisa, como quien quiere controlar la emoción de este día soñado.

Líder en solitario después de la primera ronda. 🇨🇴



Solo leader after Round 1. 🇨🇴 pic.twitter.com/OlnOWFqnR5 — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 12, 2023

"Me siento muy feliz después de hacer -6 en este campo, no es un campo fácil, entonces el resultado me fascina, me muestra que todo el trabajo que he hecho por fin me deja ver los resultados. Me sentí muy bien. Es un muy buen comienzo y vamos a ver cómo quedo el domingo", dijo Meteo a EL TIEMPO justo al termina su ronda.

"Había mucho viento hoy, traté de pegar mucho hierro 2, le puedo pagar muy bajita, que el viento casi no la toca, pero con un poco de distancia, y desde ahí puedo atacar las banderas del fairway y puedo meter desde ahí los putts para birdie y para salvar pares", aseguró.



Mateo Fuenmayor asegura que se siente sereno, que vino al torneo a divertirse, y esa estrategia parece que le da resultados.



"Vine a Puerto Rico, a un campo muy lindo, con amigos, voy a tratar de seguir esa expectativa de divertirme, obviamente cuando hago una ronda así me divierto, pero voy a seguir así y vamos a ver dónde quedo el domingo", insistió.



En todo caso, se ilusiona, y es apenas normal. "Sería un gran sueño ganar, pero solo es jueves, no quiero pensar en esos resultados, lo voy a tomar día a día, hoyo a hoyo".



Mateo se retira, tiene prisa por hablar con su mamá, que no está en Puerto Rico, y con su hermana, quiere comer algo y descansar, le urge descansar, porque este viernes arranca a las 7:21 a. m. Ahí demostrará qué tan grande es su sueño y qué tan efectiva su estrategia.



El LAAC es el campeonato amateur más importante de toda Latinoamérica y tiene como gran premio para el ganador la posibilidad de jugar en el Masters 2023 y la edición 151° del Open Championship.



El segundo mejor colombiano fue Manuel Merizalde, con -1, en el puesto 22. Juan Velásquez y Juan Camilo Vesga hicieron par, en el puesto 30. Carlos Rodríguez fue 47, con +1.





PABLO ROMERO

Enviado a Puerto Rico

Invitado por LAAC

Twitter: @PabloRomeroET

