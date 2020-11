Augusta cumplió la cita (Llegando al green, opinión)

El sensacional campo de las azaleas no se arrugó ante la pandemia y en un atípico año, el Masters, en vez de abrir el calendario de los majors, lo cerrará.

El torneo, como siempre, no deja de ser una sensación. Y este año no va a ser la excepción, ya que todos los grandes acudirán a la cita. Y para fortuna del golf colombiano, uno de los nuestros volverá a estar allí en la disputa.



El bogotano Juan Sebastián Muñoz se ganó el cupo en una campaña que es digna de destacar. Las invitaciones al Augusta National son pocas y los que llegan allí están arropados por méritos, y el nuestro los tiene. Muñoz completa el grand slam jugando los cuatro torneos mayores: solo este le faltaba. Esperemos que pueda mostrar el buen juego que ha venido desplegando en los últimos torneos, en los que ha sido protagonista.



Las miradas del mundo del golf recaen en el estadounidense Bryson DeChambeau, convertido en el jugador más poderoso de la historia de este deporte. Lo suyo es sencillamente asombroso. Sus drivers son monumentales y los campos se rinden ante su poderío. Por severo que sea el par 4, él no está jugando más allá de un pitching en el segundo tiro. Y en los par 5 de Augusta, de pronto, como mucho, pegará un hierro 7 en el segundo tiro.



En un momento que podríamos llamar insólito, declaró a Golf Channel: “Yo veo esta cancha como un par 67 para mí. Sin ningún problema puedo llegar en dos a los cuatro par 5. Eso junto con algún par 4 donde también puedo alcanzar el green desde el tee”.



Por esto, todos estaremos pendientes de lo que DeChambeau haga en el campo de las azaleas. Si logra poner la pelota en el fairway con la violencia que tiene hoy en día en su juego, seguro va a romper muchos récords en este histórico campo.

El resto, veremos cómo se comporta Dustin Johnson, el número uno del mundo en la actualidad; Justin Thomas y Brooks Koepka. Este último suele decir que para él es más fácil ganar en los majors.



Finalmente, hay que agradecer al golf estadounidense, que cumplió con los aficionados presentándonos sus tres majors (US Open, PGA Championship y Masters), a diferencia de la Royal & Ancient, que nos defraudó al no realizar el añejo Open Británico.



Llegando al green...

Germán Calle

Para EL TIEMPO

