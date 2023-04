Jon Rahm se vistió de verde y homenajeó a su ídolo (Llegando al 'green')

Jon Rahm rindió un enorme homenaje a su ídolo, el español Severiano Ballesteros, al ganar el Masters de Augusta el mismo día en el que Seve cumpliría 63 años. José María Olazábal, ganador en dos ocasiones del torneo, le dijo antes de salir a la última ronda: “Hoy es el día”. Y lo fue.

La batalla que se dio entre los jugadores del LIV y el PGA Tour llegó al último grupo del torneo. El jugador del circuito árabe Brooks Koepka salió con dos golpes de ventaja sobre Rahm a la última ronda del torneo.



Koepka, infortunadamente para él, perdió el rumbo con el driver. Su primer desliz lo tuvo en el hoyo 4. Luego tampoco lo acompañó el putt en el camino y se fueron desgranando los bogeys: 4, 6, 9, 12, 14 y 17. Solo vino a bajar en el 13, el 15 y el 16, cuando ya era tarde.

En cambio, Rahm jugó sólido, con birdies en el 3, 8, 13 y 14, con un solitario bogey en el 9, para terminar con 69 golpes y llevarse la victoria con cuatro de ventaja.

La marca que impuso Jon Rahm en el Masters

El jugador de Barricas se convierte en el único europeo en la historia del golf en tener el US Open (2021) y el Masters. Recordemos el día en que Nick Faldo, ganador de tres Británicos y tres Masters, le preguntó a Ben Hogan cómo hacía para ganar el US Open. Hogan le respondió: “Debes hacer uno menos que el que quede primero”. De ahí el valor de la hazaña de Rahm.



Seve, que también obtuvo títulos en el Masters y en el Británico, tampoco obtuvo el US Open. Y Olazábal, ganador en el 94 y en el 99 en Augusta, no pudo ganar ningún otro Major en su carrera.



El panorama de Rahm, a los 28 años, es muy grande. Es un jugador sólido, poderoso, comparable tal vez con Nick Price por su velocidad al momento de hacer su backswing. Son los dos mejores en ese aspecto.

El brillante regreso de Phil Mickelson a Augusta

Sensacional lo de Phil Mickelson, a quien todos llaman el ‘Comandante del LIV’. A los 52 años, terminó en el segundo lugar del Masters con -8, compartiendo esa casilla con Koepka.



La vuelta final de Mickelson de 65 golpes, con ocho birdies y un bogey, es la muestra palpable de la inmensa categoría de este sensacional jugador, que sin duda ha sido el más grande después de Tiger Woods en los últimos tiempos.

El ‘Tigre’, a propósito, cumplió en su nuevo paso por Augusta. Tuvo toda la galería a su favor. Infortunadamente, las condiciones climáticas, después de haber pasado el corte, lo sacaron de la prueba.



El hecho de que tres jugadores del LIV hubieran quedado entre los cinco primeros (el otro fue Patrick Reed), demuestra sobradamente que el tour de los árabes nada les quita de su buen nivel. Además, 13 de los 18 que salieron al campo pasaron el corte.



Buen balance para los latinoamericanos del LIV

Los tres latinoamericanos que hacen parte del LIV tuvieron una destacada actuación. El mejor, el chileno Joaquín Niemann, quien terminó dos bajo par, en una espléndida actuación, para terminar en el puesto 16.

En cambio, fue decepcionante lo de Rory McIlroy y Justin Thomas, dos de los estandartes del PGA Tour, quienes no tuvieron cabida para jugar en el fin de semana.



La lucha quedó planteada y en el próximo Major, el PGA Championship, el mes entrante, en el Oak Hills Country Club de Rochester, habrá una nueva batalla.



