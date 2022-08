Marlon Chito Vera logró su objetivo de derrotar al estadounidense Dominick Cruz en el cuarto asalto de la pelea, que se llevó a cabo en el Pechanga Arena de San Diego, en la jornada estelar de la UFC.

La verdad es que la patada del ecuatoriano fue certera y definitiva para quedarse con la victoria en un enfrentamiento de la categoría de peso gallo.



Duro golpe



“Ecuador en la casa, vamos a ser campeones del mundo. No vamos a parar, gracias por estar aquí con la tricolor. Yo no puedo salir con la bandera, pero ustedes la están flameando ahí. Chone, Manabí, Ecuador nos vamos para arriba”, dijo el ganador.



Vera es quinto en el escalafón de la categoría y aspira a luchar por el título mundial y se meidó al estadounidense que era octavo.



“Tengo un sueño y es el de ser campeón mundial. Yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde, darle duro a quien me ponga enfrente”, declaró.



Chito Vera ya tiene 20 triunfos en la UFC y siete derrotas.



