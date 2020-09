Escalofriante relato de cerebro de red de dopaje sanguíneo

El doctor Mark Schmidt, cerebro de la red de dopaje sanguíneo desmantelada en 2019 durante la operación 'Aderlass', confesó este martes durante su juicio en Múnich, asegurando que el dopaje estaba "a la orden del día" para los deportistas que quieren ganar.

En una declaración leída por sus abogados, el médico afirmó haber dopado a deportistas desde 2012 y haber actuado por fascinación por el deporte de élite, mucho más que por motivos económicos. Él no desveló nombres de deportistas que no estaban ya citados en la investigación.



"Por qué me decidí a practicar el dopaje sanguíneo ya no lo recuerdo", dijo a la corte, "el dopaje está a la orden del día si se quiere triunfar", dijo.



Schmidt aseguró también que actuó con el cuidado permanente de no poner en peligro la salud de los deportistas que trataba -"era muy importante para mí"-, esencialmente en el esquí nórdico y el ciclismo, según los elementos del acta de acusación.



El médico se describió como un hombre "fascinado por el deporte de élite" y no por el dinero. "Al final no tenía beneficios, siempre vi esto como un hobby", aseguró, indicando que pidió 5.000 euros por año para sus operaciones de extracción y reinyección de sangre, y que a veces recibió bonificaciones cuando los deportistas ganaban carreras o medallas.



El doctor Schmidt, nacido en una familia de deportistas y él mismo practicante de esquí alpino en su juventud, compareció con cuatro cómplices, incluido su padre. Las audiencias se prolongarán hasta diciembre y el veredicto debería conocerse antes de Navidad.



El caso estalló públicamente el 27 de febrero de 2019, cuando la policía austríaca procedió a una espectacular operación en la sede del Mundial de esquí nórdico, en el Tirol austríaco.



Cinco deportistas fueron entonces detenidos en el lugar y Mark Schmidt fue arrestado el mismo día por la policía alemana en Erfurt (centro), en el marco de una operación denominada 'Aderlass' por los investigadores ('sangrado' en alemán).



AFP