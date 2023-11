Exsurfista denuncia extorsión con falsos desnudos suyos: 'He pasado por infierno'

La excampeona del mundo de 'surfskate', la portuguesa Mariana

Rocha denunció en las últimas horas que han intentado chantajearla con unas fotografías de desnudos suyos falsos, hechos con inteligencia artificial (IA).



"He pasado por un infierno emocional recientemente y me gustaría compartir mi historia porque creo que hay más víctimas como yo que sufren de este nuevo tipo de acoso", dijo.



Rocha, de 26 años, en un mensaje en su cuenta de Instagram. Explicó que el pasado 17 de noviembre recibió varias de esas instantáneas desde un número de teléfono "extraño".

Los falsos desnudos "fueron generados por inteligencia artificial y lo tengo que decir. Juro que parecen reales", lamentó la surfista y skater, quien apuntó que le pidieron 5.000 euros y que tenía hasta el día de ayer, 29 de noviembre, para hacerlo.



"No lo hice -subrayó Rocha-. Él me dijo que iba a mandar las fotos a mi familia, amigos, patrocinadores y clientes del hotel, pero lo más aterrador de estos piratas informáticos es que pueden acceder a todo. Perdí mucho dinero".



La deportista acompañó su mensaje en Instagram de una captura de pantalla del chat que mantuvo con su acosador, así como de una foto de ella en el mar. También ha publicado un pantallazo de un artículo del diario estadounidense The New York Times sobre el aumento de los desnudos falsos generados por IA que están arruinando las vidas de los adolescentes y de una página web donde el usuario se puede bajar aplicaciones para generar este tipo de fotografías.

Rocha señaló que tendría mucho que decir sobre cómo ha evolucionado todo: "Hoy vi el lado oscuro de este mundo temible. He perdido mucho dinero, va a haber fotos mías circulando online y lo más siniestro es que le está pasando a mucha gente, así que teneR cuidado", advirtió.



La joven, que fue campeona mundial de 'surfskate' en 2017, se quejó de que "estos malditos hackers" estén destruyendo vidas y sueños, aunque aseguró que ella sigue viva.

"Así como creo que la Inteligencia Artificial tiene buenos puntos, es escalofriante hacia dónde nos dirigimos", consideró la deportista, quien hizo un llamamiento a los gobernantes del mundo para que hagan algo al respecto, porque, avisó, se va hacia un lugar "muy, muy aterrador".

Con información de EFE.

