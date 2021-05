Pajón, campeona de la parada de la Copa Mundo de BMX

Mariana Pajón volvió a la victoria, tras imponerse en la tercera parada de la Copa Mundo de BMX, que se llevó a cabo en Bogotá este sábado.

Colombia hizo el 1-2 con Pajón y Gabriela Bollé, en una jornada que estuvo pasada por la lluvia y el frío.



Importante es el triunfo de Pajón, pues no solo le da confianza para los Juegos Olímpicos de Tokio, sino para volver a sentirse ganadora, tras unos difíciles años de lesiones.



Poco a poco la doble medalla olímpica superó las rondas preliminares, la semifinal y llegó a la final con el propósito de imponerse y lo hizo de una manera categórica.



“Estoy feliz. Volver a ganar. Es sensacional regresar por este camino, eso me dice que vamos por buena camino, de cara a lo que viene”, dijo Pajón.



La tercera casilla quedó en poder de la rusa Natalia Afremova, quien no pudo superar a las dos colombianas, que hicieron moñona en El Salitre.



Para llegar al triunfo, en la primera ronda Mariana dominó la serie frente a la estadounidense Ashley Verhagen y la brasileña Priscilla Stevaux, para avanzar a la semifinal, junto con Andrea Escobar, mientras que Gabriela Bolle sufrió una caída, pero luego se clasificó en la ronda de repesca.



Ya en semifinal, Mariana volvió a dominar su serie para avanzar con el mejor tiempo a la final, junto con la campeona de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, Gabriela Bolle, mientras que Andrea Escobar quedó eliminada.



En la final, Mariana volvió a ser superior y cruzó la meta con un registro de 36.474 segundos, seguida por su compañera de Selección, Gabriela Bolle y la rusa Natalia Afremova completó el podio.



Por su parte, en la categoría élite masculina, Carlos Ramírez clasificó desde la primera ronda en el segundo lugar de su serie para avanzar a los octavos de final, así como otros colombianos como Diego Arboleda, Vincent Pelluard, Juan Camilo Ramírez y Juan Esteban Naranjo.



En cuartos de final, Pelluard y Arboleda ganaron sus series, mientras que Carlos Ramírez y Juan Camilo Ramírez se clasificaron segundo y cuarto, respectivamente, en su serie para estar los cuatro colombianos en la semifinal, en la que sólo avanzaron Pelluard y el medallista olímpico de bronce, Ramírez.



Para la final, Vincent Pelluard se ubicó quinto y Ramírez fue séptimo, con primer lugar para el francés Joris Daudet, seguido por el suizo Cedric Butti y el letón Helvijs Babris.



