La reina del BMX quiere el doblete en los Nacionales

Otra de las grandes figuras del deporte colombiano que también participó en esta edición de los Juegos Nacionales y quiere ayudar a darles una verdadera importancia a los Olímpicos en el país es la bicicrosista antioqueña Mariana Pajón, quien ya exhibió lo mejor de sus pedalazos en las justas.

Vestida ahora con los colores verde y blanco de Antioquia, Pajón voló en la contrarreloj individual con un tiempo de 36,569 segundos en la pista de El Salitre, de Bogotá, y se dio su primer baño de oro en estas justas. La plata y el bronce fueron para las antioqueñas Manuela Martínez y María Restrepo, respectivamente.



“Los Juegos Nacionales son muy importante para mí. Son nuestros propios Juegos Olímpicos. Me siento superbién. Representar a Antioquia es importantísimo, me siento muy motivada. Estoy en buenas condiciones finalizando el año. Feliz con esta carrera”, manifestó una motivada Pajón en entrevista con Citytv.



El nuevo reto de la doble medallista olímpica será este viernes (2 p. m.), cuando compita en la prueba de series, en la que espera confirmar que está en un buen nivel para ganar otra presea dorada.



“El pico alto de este año era el Mundial, pero esta competencia es igual de importante para mí. Me siento contenta, de verdad, y entramos a pretemporada para el próximo año, pero me siento muy bien. Ya había corrido en la pista, y ahora me siento mucho mejor”, añadió.



Sin embargo, Mariana Pajón no se fía y considera que el nivel del BMX en la rama femenina ha tenido un crecimiento en los últimos años y hay competidoras que pueden mostrar un buen rendimiento.



“La verdad, el nivel de las mujeres en el país ha subido muchísimo. Tenemos competidoras de nivel mundial, que están haciendo lo mejor posible, y estamos motivadas todas”, comentó.



Mira al futuro



El año para Pajón terminará en los próximos días, cuando participe en unos clasificatorios en Medellín para los Juegos Olímpicos.



“Después de estos Nacionales tenemos dos pruebas clasificatorias a los Olímpicos en Medellín, en diciembre. De la lesión voy mucho mejor, eso lo dejamos en el pasado”, aseguró.



Y aseguró que desde febrero del próximo año estará participando en copas del mundo en Australia para elevar su nivel.



