Con solo 16 años, María José Marín tiene una carrera con mucha proyección en representación del golf colombiano. Y a partir de este miércoles, tendrá otro hito enorme: jugar el Augusta National Women’s Amateur, uno de los torneos aficionados más importante del mundo.

Los organizadores son los mismos del Masters y este certamen femenino es todo un hito en la historia del golf femenino. Cabe recordar que el Augusta National Golf Club no aceptaba mujeres como socias hasta 2012. La exsecretaria de estado Condoleeza Rice fue una de las primeras admitidas.

Solo hasta 2018, con la llegada de Fred Ridley a la presidencia del club, se abrió la posibilidad de jugar un torneo femenino. Y en 2019 se disputó la primera edición.



“Es algo muy importante. El golf se está expandiendo y abriendo a más cosas. Ya nos permitieron la entrada a Augusta National, que es un paso bastante grande, eso motiva más a jugar. A cualquier persona que le den la posibilidad de pisarlo, por su buen rendimiento, a cualquiera lo va a motivar”, se sinceró Marín, en charla con EL TIEMPO.

Final preparations.



The first round of Augusta National Women's Amateur begins tomorrow. Watch live on @GolfChannel. #ANWAgolf pic.twitter.com/h8fn2Y0DIo — Augusta National Women's Amateur (@anwagolf) March 28, 2023



El mítico campo donde se juega el Masters solamente recibe la última ronda del torneo. Los tres primeros días (miércoles, jueves y sábado) se juega en el Champions Retreat Golf Club. Pero el viernes hay una ronda de práctica en el Augusta National para todas las participantes.

La meta de Marïa José Marín: llegar al fin de semana



Dos colombianas ya participaron en el certamen: Valentina Giraldo, en 2019, y Valery Plata, el año pasado. Marín busca ser la primera en llegar al fin de semana y recorrer el Campo de las Azaleas.



“Los sentimientos no se pueden describir. Desde chiquita he querido pisar ese campo, estar cerquita de él, y ahora está cerca de ser una realidad. Me siento emocionada, muy afortunada y orgullosa de estar en este torneo, a tan corta edad”, dijo Marín, una de las 72 participantes en un torneo al que solo se accede por invitación de la organización.



“El Masters lo empecé a ver desde que tenía 8, 9 años. El ambiente en mi casa es de semana del Masters, todo el mundo está pendiente del Masters, lo vemos por televisión. Hay momentos que me marcaron, como la victoria de Jordan Spieth, que Tiger Woods haya vuelto a ganar”, recordó.

Facebook Twitter Linkedin

María José Marín Foto: Federación Colombiana de Golf



María José se motiva mucho solo con la posibilidad de recorrer la cancha. “Lo que más me emociona es poder pisar el hoyo 12 y el hoyo 16, poder jugarlo, poder hacer un tiro igual al de los profesionales o al menos recrear un tiro, con una bandera a la izquierda en el hoyo 12… ¡Todo me emociona!”, dijo.



No recuerda cuándo le dieron su primera talega, pero el registro fotográfico no miente: antes de los 4 años ya tenía equipo propio. “La influencia de mi papá es bastante grande, Él fue quien me introdujo indirectamente. No sé si fue estrategia o no sé cómo tomarlo… él fue muy buen golfista amateur. Se ponía a practicar, yo me paraba al lado y trataba de darle con sus palos. Después me empezaron a inducir más y más, me compraron mi primer equipo y desde ahí me quedé enganchada”, señaló.



A los 8 años ya era campeona nacional infantil. “Era de las más chiquitas de la categoría, yo apenas había cumplido los 9, era la más chiquita de estatura, la más corta en pegada. Lo gané con unos superscores, hice 75-74-73-73, fue increíble. Eso fue en La Sabana, que no es un campo para nada sencillo”, rememoró.

La nueva generación del golf femenino



Marín, junto a Valery Plata, encabezan la generación que espera tomar el testigo del golf femenino colombiano. Ya estuvieron juntas en la Copa Andes, que ganaron, y en el Mundial Amateur en Francia. Y tuvieron un mano a mano en el Women’s Amateur Latin América, en 2021, que ganó Plata, pero en el que hicieron el 1-2.



“Con Valery no tuve mucha oportunidad de compartir. Cuando yo tuve dos, tres torneos que compartí con ella, que fue Copa Andes en Chile, el WALA de hace dos años y el Mundial Amateur en Francia. Ese WALA existía esa competitividad entre las dos, pero lo que importa es que dejamos el nombre de Colombia en alto. De ese WALA me quedaron muchas experiencias que aún hoy sigo aplicando, tenía 15 recién cumplidos”, expresó.

Maria is a queen 👑



She takes on the @anwagolf Wednesday pic.twitter.com/n8ZoJg40FK — Razorback Women's Golf (@RazorbackWGolf) March 27, 2023



Destaca el Abierto Mexicano femenil como uno de los torneos que más disfrutó ganar: María José nació en México, el país natal de su mamá. Pero es colombiana de crianza y corazón. Marín se irá a estudiar pronto a Estados Unidos. Tiene una beca para estudiar contaduría en la Universidad de Arkansas. Quiere hacer su carrera en el golf universitario y luego sí pensar en el profesionalismo. Por ahora, la ilusión es pisar el domingo el Augusta National.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes