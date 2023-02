María Isabel Urrutia dejó de ser este lunes la ministra de Deportes, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunciara su salida del cargo.



(Le puede interesar: Petro sacó a María Isabel Urrutia del Mindeportes; llega Astrid Rodríguez)

Urrutia, primera colombiana en ganar una medalla de oro olímpica, en levantamiento de pesas, en Sydney 2000, asumió el ministerio cuatro días después de la posesión de Petro.



Antes de ser ministra, fue congresista en dos periodos (2002-2006 y 2006-2010) y luego fue entrenadora en el IDRD y directora de los IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa.

Los pecados

1. Prometió un dinero como premio a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, que no estaba contemplado en la normativa de los incentivos y tocó realizar una reforma de la ley. Prometió a cada jugadora 35 millones de pesos, pero la ley que estaba solo adjudicaba 11 millones.

Facebook Twitter Linkedin

Tabla de incentivos MinDeporte. Foto: Archivo particular

2. Se demoró en tomar acciones rápidas en el tema de los Juegos Nacionales, cuyas obras y avances deportivos se encuentran muy atrasados, pues se esta a nueve meses de su inauguración y no se han cumplido los cronogramas.



(Lea además: Astrid Rodríguez: ¿quién es la nueva ministra de Deportes?)



3. Su relación con el Comité Olímpico Colombiano (COC) no fue la mejor. Delegó a Comité Paralímpico la operación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mar y Plata convencionales por primera vez en la historia, algo que siempre manejó el COC.



4. Les entregó a las federaciones deportivas la autonomía para manejar el presupuesto de cada una, con el fin de contratar a los entrenadores y hacer seguimiento de los procesos de preparación de los seleccionados, cuando la mayoría de ellas no tienen la infraestructura para realizar esa labor, que siempre estuvo a cargo del COC.

Facebook Twitter Linkedin

América vs. Llaneros Liga femenina Foto: Dimayor - VizzorImage



5. No pudo hacer la Liga Femenina de un año como lo prometió. Cuando se supo que sería de 5 meses, dijo a EL TIEMPO que iba a hacer un Torneo femenino, que lo iba a organizar, que ella ponía la plata, y luego terminó hablando de que iba a ser un torneo semiprofesional y luego en su declaración sijo que las jugadoras podrían adelantar trabajos de llevar el deporte a las regiones para tener sueldo todo el año.





DEPORTES

Más noticias de deportes