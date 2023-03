María Isabel Urrutia sigue ejerciendo como ministra del Deporte, pues no tiene ninguna documentación que diga lo contrario, a pesar de que el lunes 28 de febrero fue informada de maneta pública, sorpresiva y en alocución televisada del presidente de la república, Gustavo Petro, que ya no era más la jefe de esa cartera.

Este lunes, ocho días después de ese anuncio, mientras Urrutia revisaba en el despacho que ocupa desde el pasado 7 de agosto la documentación pertinente para el empalme con la ministra entrante, Astrid Rodríguez, recibió la información que se publicó en las redes sociales y los medios de comunicación sobre la firma de contratos que ella adelantó la semana pasada después de haber sido informada de su no continuidad en el cargo.

(María I. Urrutia firmó contratos millonarios antes de irse de Mindeporte)

(Dramático: futbolista se desvanece y muere (imágenes sensibles), video)

El escándalo

EL TIEMPO conoció el jueves pasado de una fuente ministerial que una de las decisiones que tomó tras la alocución Presidencial fue la de firmar varios contratos que estaban pendientes y este lunes estalló el escándalo con la denuncia al respecto de Daniel Briceño, influenciador político y columinista.



"Durante esta semana de transición entre las nuevas ministras hubo un gran movimiento en la contratación. 264 contratos por $23.920.982.500 en contratación directa se han entregado", dijo Briceño en sus redes sociales.



Y agregó: "Lo curioso es que 47 contratos por $3.137.200.000 se firmaron a media noche. ¿Por qué?".

Sigue en su puesto



Una persona que hace parte del entorno de Urrutia le confirmó a este diario que como no se ha oficializado su despedida, por eso debe asistir por varios adías al Ministerio para reunirse con los principales sectores y recibir los informes que debe de presentar a la Ministra entrante.



También se dijo que desde el jueves se había ausentado de la sede ministerial, que cambió su número de teléfono y que en Presidencia "la estaban buscando, pero nunca apareció".



Según las informaciones entregadas por Briceño, los contratos se firmaron entre las 11:34 de la noche del 3 de marzo (viernes de la semana pasada) y las 12:46 de la madrugada del día 4.



"Hay un afán evidente de la administración de Urrutia por dejar amarrada gran parte de la contratación antes de que posesionen a la nueva ministra", dijo el activista político en sus redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

María Isabel Urrutia. Foto: Presidencia



EL TIEMPO conoció que Urrutia, medallista de oro olímpica en los Juegos de Sydney 2000, dijo que no hablará sobre la firma de esos contratos, cumpliendo con una orden que recibió de Presidencia la semana pasada de no dar más declaraciones a los medios de comunicación, después de que inmediatamente a su relevo dijo que este se debía a transacciones políticas por lo que ella denominó su gestión anticorrupción.



Sin embargo, extraoficialmente, allegados a María Isabel, aseguraron que sobre la denuncia de esa 'maratón de firma de contartos', ella advirtió que estaba haciendo las cosas bien, que esos contratos hacen parte del proceso normal de las funciones de un Ministerio y que no entendía el porqué del escándalo.

Mucho silencio



Desde que fue comunicada que ya no seguía en el cargo, a Urrutia se le ha visto por momentos en la sede del ministerio acompañada de su grupo de asesores.



La noche del lunes de la semana pasada, María Isabel contestó algunas llamadas de los medios de comunicación, pero en la tarde del martes siguiente, en la casa de Nariño recibió dos órdenes: una, no hablar más y, la otra, no firmar contratos.



Ese mismo día y el miércoles primero de marzo, se le vio por pocos momentos por los pasillos del Ministerio.



Estuvo casi siempre acompañada por su secretario general, Carlos Hartmann, y su jefe de protocolo, Nancy Viáfara.

(Video: beso de la hija de Mario Yepes 'paraliza' concierto de Romeo Santos)(Dani Alves: su ex lo visitó en la cárcel y reveló detalles, ¿reconciliación?)