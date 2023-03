Gustavo Petro, presidente de Colombia, declaró insubsistente a María Isabel Urrutia, ministra del Deporte.

“He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la Universidad Pedagógica entrara a un gobierno", escribió Petro en sus redes sociales.

Y agregó: "La educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio, y la actividad física generalizada de la población serán nuestra prioridad".

Laz razones

Mientras ella prepara sus informes para realizar el empalme con la nueva administración de Astrid Rodríguez, Urrutia se ha dedicado a avalar contratos por millonarias sumas.



Daniel Briceño, abogado, expuso el lunes pasado en sus redes sociales que la medallista de oro olímpica en Sídney 2000 había firmado 64 contratos por valor de más de $ 23.920 millones y que lo hizo antes de la medianoche del jueves 3 de marzo y la madrugada del viernes 4 del mismo mes.



“Desde que el presidente Gustavo Petro anunció la salida de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte se han firmado 264 contratos por $ 23.920'982.500 en ese ministerio. Muchos han sido oficializados a medianoche. Todo es contratación directa”, escribió Briceño, quien anexó imagen de los contratos.



Pues bien, este martes el abogado ‘volvió a la carga’ y denunció que Urrutia había firmado 65 contratos más por valor de $ 3.565'146.070.

He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2023

“En total la feria de contratos de Urrutia en una semana ya asciende a 329 contratos y $ 27.486'128.570”, escribió Briceño en su cuenta de twitter.



Urrutia fue notificada el lunes 28 de febrero de que no era más la ministra del Deporte, pero no ha entregado el cargo porque no ha sido notificada por escrito y debe de reunir la documentación para presentar su informe ante la nueva administración.

María Isabel Urrutia y Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO



EL TIEMPO conoció, el lunes, que Urrutia dijo que no hablará sobre la firma de esos contratos, cumpliendo con una orden que recibió de Presidencia la semana pasada de no dar más declaraciones a los medios de comunicación, después de que inmediatamente a su relevo dijo que este se debía a transacciones políticas por lo que ella denominó su gestión anticorrupción.



Sin embargo, extraoficialmente, allegados a María Isabel aseguraron que sobre la denuncia de esa 'maratón de firma de contratos', ella advirtió que estaba haciendo las cosas bien, que esos contratos hacen parte del proceso normal de las funciones de un ministerio y que no entendía el porqué del escándalo.

