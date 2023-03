Gustavo Petro, presidente de Colombia, declaró insubsistente a María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, "por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación", lo que generó la respuesta de la exministra este mismo martes.



(Le puede interesar: Los 210 contratos que firmó Urrutia tras haber sido removida del Ministerio)

"He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la Universidad Pedagógica, entrará a un gobierno", escribió Petro en sus redes sociales.



El presidente posesionó en la tarde del martes a la nueva Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, en la Casa de Nariño.

Respuesta de Urrutia

Facebook Twitter Linkedin

María Isabel Urrutia, Ministra del Deporte. Foto: Prensa Ministerio del Deporte

En la noche del martes, la exministra Urrutia emitió un comunicado en el que se refiere a la declaratoria de insubsistencia.



En un texto de nueve puntos, Urrutia explicó paso a paso cómo fue el proceso, según ella, de su salida del ministerio del Deporte y expresó que no hubo tal declaratoria en el decreto Presidencial.



(Además: Camilo Burgos, el enigmático primo de Nicolás Petro, clave en la investigación)



"Si bien es cierto, el Decreto Presidencial cita el numeral 2.2.11.1.2. del Decreto 1083 del 2015 sobre la declaratoria de insubsistencia; en el resuelve del mismo NO SE DECRETA dicha insubsistencia; por lo tanto se entiende que se procedió con LA ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA RENUNCIA PRESENTADA el primero de marzo del año en curso cuando se decreta la comunicación del nuevo nombramiento, MÁS NO, DE NINGUNA insubsistencia (sic)", señaló Urrutia.



"Respecto a los cuestionamientos respecto a mi labor y gestión desarrollada en el marco de mis funciones como ministra estaré presta a aportar las diferentes pruebas a los órganos de Control, que a bien así lo requieran...", agregó.

La exministra destacó, además, que adelantó "la gestión necesaria para que se lleven a cabo los Juegos Nacionales 2023, giros directos a las Federaciones deportivas eliminando intermediarios, aumento de premios dirigidos para deportistas de alto rendimiento, entre otros".

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/Ffns1UA9R2 — María Isabel Urrutia Ocoró (@UrrutiaOcoro) March 8, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes