La medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 María Isabel Urrutia Ocoró fue nombrada por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, como ministra del Deporte



La reconocida deportista María Isabel Urrutia será nuestra Ministra del Deporte. Promovió la profesionalización de los deportistas durante su paso en el Congreso y será una representante del pueblo afrocolombiano en el gabinete. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 6, 2022

Urrutia, nueva ministra del Deporte

En el 2000 fue elegida Representante a la Cámara de Representantes. Foto: AFP

Nacida el 25 de marzo de 1965 en Candelaria, Valle del Cauca, Urrutia comenzó en el deporte practicando el atletismo, actividad en la que dejó varios récords nacionales, pero de la que se fue para incursionar en el levantamiento de pesas.



Llegó al deporte base cuando tenía 13 años y sus primeros entrenadores, cuando le vieron su biotipo, la encaminaron por la práctica del lanzamiento de disco y la impulsión de la bala.



En el atletismo logró el puesto 15 en el lanzamiento de disco y el 20 en la impulsión de la bala en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, certamen en el que le ofrecieron cambiarse a las pesas.



De la mano del técnico búlgaro Kantcho Karouskov (q.e.p.d.), Urrutia Ocoró logró sus mejores resultados en los ciclos olímpicos y se convirtió en la primera mujer del país en alcanzar una presea de oro en los Olímpicos, cuando ganó la categoría de +75 kilos.



Esa vez la hoy ministra del Deporte representó a Colombia, pero no hizo parte de la delegación, pues participó en las justas gracias a una carta de invitación. Pero ese no ha sido su único resultado exitoso.



Urrutia ganó dos medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce cuando representó al país en los diferentes Campeonatos Mundiales de Halterofilia.



Cuando cumplió 20 años, Urrutia comenzó a trabajar como telefonista en la empresa Emcali, a donde llegaba todas las tardes a cumplir su turno y salía en la noche para terminar sus estudios.



El 'salto' a la política

María Isabel Urrutia, medallista olímpica de oro en levantamiento de pesas. Foto: Coldeportes

Una vez se retiró del deporte, Urrutia Ocoró obtuvo la licencia en Educación Física y Deporte con énfasis en Pedagogía de la Universidad Adventista de Medellín.



De igual manera, se especializó en Derechos Humanos y de la Mujer de la Escuela de Género de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Washington.



Eso le sirvió para lanzarse a la política y fue miembro de la Cámara de Representantes del 2002 al 2010. Fue candidata a la alcaldía de Cali en los períodos del 2011 y 2015.



María Isabel Urrutia, en los últimos años, se dedicó a preparar a las promesas de las pesas en Bogotá y tiene como alumno aventajado a Estiven Villar, quien ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina, en el 2018.



Bajo su dirección técnica estuvo Bryan Rodallegas, quien ocupó el quinto lugar en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.



Hoy, asume la cartera del deporte, recién creada, con varios retos, entre otros, mejorar el resultado de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Tokio, planear el rediseño del Ministerio, ayudar a las zonas del país más necesitadas, fortalecer los Juegos Nacionales y cimentar la realización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027.

