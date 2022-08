El tema del acoso y abuso sexual en el deporte toma cada vez más vuelo. Las denuncias han aumentado, pero al mismo tiempo son muchas las que no se hacen por miedo a ascender en la carrera y eso ha hecho que la Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, hable duro y claro sobre el tema.

Esta semana se conoció del caso del Club Deportivo Besser de Bogotá. Los padres de familia de algunas jugadoras denunciaron a Pedro y Sebastián Rodríguez de abuso y acoso sexual ante el Ministerio del Deporte, por lo que las alarmas volvieron a encenderse.



Mindeporte ha seguido paso a paso estos problemas y la recién nombrada al frente del cargo, la exatleta, María Isabel Urrutia, adviritó que uno de los problemas radica en que los casos “se mueren en la Fiscalía”. EL TIEMPO habló con ella.

Sorprendida por el número de casos

¿Cuál es la labor del Ministerio del Deporte en los casos de abuso y acoso sexual?

Tenemos una línea donde los que se sientan acosados pueden denunciar. Tratamos los temas de las Federaciones y las Ligas con el ICBF y los demás se remiten a los departamentos.



¿Cuál es el procedimiento?

Hay que mirar cada caso y se determina el conducto regular, si va a la Defensoría del pueblo, Fiscalía, al Bienestar familiar, Procuraduría o Contraloría. Les hacemos seguimiento a cada caso, pero la verdad es que no ha habido frutos.



¿Los resultados no son buenos?

No. Conocemos que se presentó un problema en las pesas en el que ya hay un detenido. Sabemos del tema de las pesas en Barranquilla, pero por vencimiento de términos la persona quedó en libertad.

¿Siente que el Ministerio está solo en esta lucha?

Toca es que nos ayuden. La Fiscalía es clave en estos temas, pues es la encargada de condenar.



¿La ha sorprendido la cantidad de casos que hay en el deporte?

Sí, la verdad, sí. Es preocupante lo que está pasando, cada vez salen más y más casos. Los atletas no tienen por qué vender su cuerpo, hay que cambiar la reforma para meter el tema de los clubes.



¿Cuál es su propuesta?

Para que los clubes tengan su reconocimiento deportivo sus miembros deben pasar por capacitaciones del tema de la no violencia contra la mujer y el respeto por los niños.

¿Hay casos de acoso y abuso en hombres?

Hay algunos, pero los hombres no denuncian tanto como las mujeres, no se ve mucho, pero los hay.



¿Y qué se hace?

Hay que enseñarles a denunciar, a que no se queden callados. El tema es que lo hacen y se van del deporte y eso no debería de ser así. No dicen nada porque está de por medio su carrera deportiva y eso no es lo mejor.

Como deportista conoció casos

¿Cómo actuar y evitar más casos?

Hay que comenzar a trabajar en eso, que los niños sepan que a ellos no se les puede tocar y a los técnicos hay que inculcarles que deben respetar a los atletas. Debe ser un tema de concientización, de saber los límites.



¿En su carrera deportiva fue víctima de abuso o conoció algún caso?

No lo viví. No me enfrenté a un caso de esos porque siempre fui de un carácter fuerte y eso me sirvió para evitar que se presentara.



¿Pero supo de alguno?

Sí, en las pesas se vivió. Tuve compañeras que tuvieron esa problemática.

La clave del problema

¿Qué hace falta para ganar la pelea?

Me da mucha rabia. Veníamos trabajando con Asomujeres el tema deportivo, pero se queda uno como impotente, porque nadie hace nada por mejorar.



¿A qué se refiere?

La ley existe para los castigos, pero el tema es que no le paran bolas. La Fiscalía es poco lo que hace, pasa por ahí, llega a un juez y se pierde en el camino. Casi todos los casos terminan muertos en la Fiscalía.



Entonces, ¿cuál es el problema?

Las leyes no son fuertes, obviamente, es la tipificación del código penal, y ahí dice que a los que se les confirman esos casos tienen hasta cadena perpetua, pero en el deporte eso no ha funcionado, ha faltado seriedad para investigar y castigar.

. Hay episodios lamentables que dejan al fútbol y a otras disciplinas en segundo plano. Foto: EL TIEMPO

¿Es un tema al que le apuntará en su administración?

Será una de mis banderas y muy fuerte. Primero tengo que reunirme con el Fiscal y solicitarle que se cree una dependencia especial para los casos del deporte, la idea es que se hagan cumplir las leyes.



¿Los dirigentes tienen compromiso con esa causa?

También hay que capacitarlos. Tantos a los hombres como a las mujeres. Mente sana en cuerpo sano. Hay que tener juego limpio, pero algunos dirigentes tienen juego sucio.

¿Cuáles nuevos casos conoce desde que se posesionó?

En del club de fútbol de Bogotá. Invito a los padres y a los deportistas a que nos ayuden a denunciar para ir cerrando la brecha y no sigan esos abusos.



¿Cuál es el centro del problema?

A los deportistas hay que decirles que si no se han ganado un cupo en un equipo o el espacio para ir a un evento no debe de entregar su cuerpo. Tendremos el ojo muy puesto sobre esos atletas, ligas y clubes.



La denuncia contra dueños del Club Deportivo Besser de Bogotá

Los padres de familia de varias jugadoras del Club Deportivo Besser de Bogotá denunciaron a Pedro y Sebastián Rodríguez por abuso y acoso sexual ante el Ministerio del Deporte.



Según la carta, el club se ha convertido en un escenario “de abuso y acoso sexual de menores de edad. Sebastián Rodríguez ha sido denunciado por todos nosotros debido a que, aprovechándose de su profesión, de poder sobre nuestras hijas menores de edad, ha incurrido en múltiples prácticas sexuales abusivas con ellas”, dice la denuncia.



Y agrega: “Pedro Rodríguez, padre de Sebastián y propietario del club y también denunciado, está al tanto de esto y lejos de tomar decisiones para evitarlo ha demostrado total desprecio por el derecho de las niñas”.



Se advierte que los vejámenes, los abusos y las humillaciones a los que han sido sometidas las jugadoras son inconcebibles.



“Dentro de los actos se sabe de manoseos indebidos, envío de fotografías suyas de sus órganos genitales, niñas y adolescentes, la solicitud de imágenes de contenido pornográfico, el acoso y las amenazas, el sostenimiento de relaciones sexuales y el sostenimiento de actos de subyugación y psicológica”, dice la carta.



Los padres aseguran que Sebastián Rodríguez es un “depredador sexual que, sin duda, se aprovecha de su posición de poder y jerarquía en el club para abusar sexualmente de menores de edad.



“Decide quién juega y quién no, en qué posiciones del campo, qué día y en qué torneos”, indican.



Se conoció que Sebastián Rodríguez fue nombrado director técnico de la selección Bogotá sub-13, cargo del que dimitió en carta enviada el pasado 3 de mayo.



“Deseo expresar el honor que tuve al trabajar con todo el cuerpo técnico, que se esforzó y entregó día a día para estar dispuesto a dar lo mejor”, escribió Rodríguez.



Algunos de los padres de las jugadoras de ese equipo enviaron un comunicado a la Liga de Fútbol de Bogotá en el que solicitaron un derecho de petición para conocer a fondo la causa de la renuncia de Rodríguez al cargo.

Otras denuncias

Abuso sexual con menor de edad por parte del DT de voleibol del Colegio Normal Superior de Bucaramanga.



Presuntos actos de desprestigio, injuria y hostigamiento por parte de un funcionario adscrito a Indervalle.



Presunta conducta de acoso a deportistas por parte de un DT del Club Deportivo Hobelix Fútbol Club Bogotá.



Abuso y acoso sexual presentado en el fútbol aficionado y profesional de Ibagué y Bogotá por el presidente del equipo de la Paz F. C.



Delitos contra la libertad, integridad y discriminación sexual por parte del director del Programa Judo PAD.



Presunto acoso y abuso sexual con menor por parte de un ciclomontañista del club Ciclo Soacha.



Presunto abuso sexual con menor por el DT de la Liga de Judo de Cundinamarca.



Presunto acceso carnal abusivo con menor por parte del DT de la Liga de Atletismo del Atlántico de discapacitados.



Presuntos hechos de acoso y abuso sexual contra deportistas de rugby. Señalan al DT de la Selección Colombia.



La atleta Violeta Camila Cantillo denunció por abuso sexual y acceso carnal violento al técnico del Club Talentos del Atlántico Juan Carlos Cervantes Salinas.



Presunto abuso sexual con menor por parte de un deportista de ciclomontañismo del Club Ciclo Soacha y del entrenador de MTB-IMRDS.



Presunta discriminación y maltrato físico contra menores de edad. El denunciado es DT y representante legal del Club VT Skating Stars.



Presunta agresión física, acoso sexual y psicológico y abuso físico por parte del DT contra varios atletas de la selección masculina de Baloncesto sub-18 de Antioquia.



Presunto acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir cometido contra atleta paralímpica por parte de deportistas de la Liga de Discapacidad Física Bogotá.



Presunto maltrato psicológico y discriminación por condición de mujer en menor de edad. El sindicado es integrante de la Liga de Béisbol de Antioquia.

