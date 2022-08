La medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 María Isabel Urrutia Ocoró fue nombrada por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, como Ministra del Deporte.

Asume la cartera del deporte, recién creada, con varios retos, entre otros, mejorar el resultado de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Tokio, planear el rediseño del Ministerio, ayudar a las zonas del país más necesitadas, fortalecer los Juegos Nacionales y cimentar la realización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027.



¿Cuál es el principal objetivo de su administración?



Ojalá pudiéramos revisar cómo está el Ministerio. Ya miraremos el tema de las respuestas a las preguntas que hicimos.



¿Y en cuanto a su gestión?



Queremos que los lugares más apartados del país tengan la oportunidad de sobresalir, que los niños y las niñas practiquen el deporte que quieran, sin descuidar el alto rendimiento, que hace parte principal del Ministerio.

La experiencia de Urrutia con Petro en Bogotá que quiere aplicar como ministra



¿Cuál será su política?



El interés que tengo es que se haga la réplica de lo que el Presidente hizo cuando fue alcalde de Bogotá. Tuvo la oportunidad de ampliar la jornada educativa para que los deportes generen más ofertas en los municipios y departamentos.



¿En qué consiste la idea?



Existen unos programas misionales del Ministerio y queremos hacer ese programa ambicioso que se realizó en Bogotá, cuando terminamos con 27 disciplinas deportivas al máximo nivel. Y eso hay que replicarlo.



¿De quiénes necesita para cumplir esa idea?



Eso generará conexión con los Ministerios de Cultura, Salud y otros. El Presidente habla de la prevención de la salud y en eso será clave la actividad deportiva.

María Isabel Urrutia, cuando ganó el oro en Sydney 2000. Foto: AFP



¿Qué trabajo hará para conseguir recursos?



En este momento el presupuesto del Ministerio no llega a un billón de pesos, pero hay que hablar de estrategias nacionales, locales e internacionales para que los niños puedan practicar el deporte que quieran.



¿Cuál es su plan con el alto rendimiento?



Hay que ponerle un poco de orden. Mirar cómo abaratamos costos. Tenemos una villa deportiva a 2.600 metros del nivel del mar, un hotel, punto donde los equipos nacionales, en algunas etapas, se puedan concentrar. De igual manera, se pueden hacer algunos acuerdos para concentraciones fuera del país, todo, con el fin de mantener y aumentar el nivel de los deportistas.



¿La ayuda para los atletas altius se mantendrá?



Esas condiciones seguirán. Eso está financiado por el Ministerio y el tema lo opera el Comité Olímpico Colombiano (COC), es algo que estará garantizado, pero hay que ponerle orden para mejores resultados.



¿Tiene buenas relaciones con el COC?



Hay buena relación con esa entidad, con los dirigentes. Bueno, yo tengo buena relación con todo el mundo (risas).



¿Cuál cree que es el mayor dolor de cabeza?



Es importante, saber en qué vamos a meter la mano. En el trasegar y la experiencia en entes deportivos y en la parte administrativa y el hecho de haber pasado por el Congreso podemos buscar los recursos que necesitamos para cumplir una buena gestión.



¿Qué le preocupa?



Varias cosas, pero una clave es que tenemos asignados los Juegos Panamericanos para Barranquilla en el 2027 y no están financiados, no hay dinero, pero esos son los grandes retos que hay y lograremos al final cumplir con todo.

Cómo será la relación con los directivos del fútbol



¿Cuál será el manejo con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol?



No es solo con el fútbol. Hay muchas federaciones que tienen problemas y la idea es, entre todos, sacar adelante al deporte. La meta es construir un pacto por el deporte, un cambio de forma de hacer política y generar oportunidades para que los colombianos después de 200 años le puedan apostar a un cambio.



¿Y el fútbol femenino?



Como mujer, pues es claro que le daré todo el apoyo al deporte femenino. Buscaremos que se reconozca el derecho al trabajo, darles garantías para que se dediquen al deporte que quieran. Nos vamos a reunir con la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol para lograr esos acuerdos.



¿Le cambiaría algo a los Juegos Nacionales?



Ya no se les puede cambiar nada. Toca mirar qué haremos para que se realicen y completar la infraestructura. Es el punto mediático. Para los próximos Juegos no se han firmado convenios con departamentos y municipios y pondremos orden.



¿Seguirá con el apoyo al ciclismo como está?



Estamos mirando eso, de acuerdo a la revisión analizaremos lo que se hará. Lo bueno se mantendrá y lo que no se puede hacer se quitará o se mejorará. El ciclismo es una buna vía para que los niños se emocionen. Lo que se hace es un claro ejemplo para que otros deportes tengan patrocinios.



¿En qué va a trabajar más fuerte?



Uno quiere muchas cosas, pero vamos a trabajar lo más fuerte posible en varios puntos. Por ejemplo, hay que ver cómo operamos internacionalmente para conseguir apoyos, para que los dirigentes y técnicos tengan capacitaciones y de esta forma fortalecer la práctica deportiva.



