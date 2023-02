María Isabel Urrutia no la pasa bien. El lunes pasado en la noche fue destituida como Ministra del Deporte y está embolatada con una investigación.

Urrutia firmó un convenio interadministrativo tramitado por contratación directa con la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) en el tema del sistema de validación nacional y proceso de ingreso a los estadios.

La revista Cambio sacó a la luz pública la información y advierte que el valor del contrato es de $4.950 millones de pesos y que la funcionaria no tuvo en cuenta el concepto de los funcionarios que le hicieron oposición.



Según el informe, “el decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 delegó en el Ministerio de Deporte establecer mecanismos de seguridad para la sana convivencia de los estadios, dice cómo hacerlo e incluso describe tres fases”.



Sin embargo, se advierte que la entidad contratada no instalará un sistema biométrico, sino que solamente le diría a Mindeporte cómo hacerlo en una “futura contratación”, dice.



“”El tiempo otorgado por el decreto para esta implementación es realmente corto y se requiere realizar ese análisis de información y demás métodos diagnósticos que permitan la implementación de manera efectiva”, dijo en esa ocasión Urrutia.

La información advierte que cuando a la Ministra se le preguntó por qué no hizo un concurso se limitó a decir que la licitación no era la modalidad de selección para esta clase de convenios.



“En la página 36 del documento cargado en el Secop aparece el nombre Jorge Hernán Colmenares, entonces director de Inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, como responsable de dichos estudios, pero él no lo firmó porque nunca estuvo de acuerdo con nada de ese proceso. De hecho, el espacio en donde debía aparecer el nombre de quien proyectó y revisó fue rellenado con equis”, dice Cambio.

“El portal de contratación Secop 2 es transaccional, lo que se configura con la aprobación en la plataforma. Ahora, el alcance con las firmas se realizará y se publicará saneando ese vicio”, argumentó la Ministra.



Se señala que Colmenares fue declarado insubsistente el pasado 16 de enero. La información asegura que él le notificó al secretario general, Fabio Alzate, y a otras personas del Ministerio la inconformidad porque un nombre figure en los estudios previos, pues dice que no hizo parte de la estructuración y, además, advirtió sobre algunas irregularidades.



“En las irregularidades que reseña Colmenares, se denuncia que la propuesta enviada por Aldesarrollo es la misma presentada por las empresas Bits Sport y el Comité Paralímpico Colombiano, “por lo cual preocupa la trazabilidad al interior de la entidad, que, ante cualquier investigación de cualquier tipo, genere una evidencia probatoria del desarrollo del proceso de contratación””, cuenta Cambio.

Aseguran que la oficina de Inspección, Vigilancia y Control “cuestionó el criterio técnico con el que se estableció la forma de pago, que consiste en un primer desembolso por 2.665 millones de pesos con solo tener firmado el acta de inicio, aprobación del cronograma y una cuenta bancaria en ceros, y un segundo pago por 1.142 millones de pesos una vez ejecutado el contrato”.



“Así mismo, el presupuesto se construyó a través de líneas y sublíneas de inversión para dar cumplimiento al objetivo principal de la propuesta presentada por Aldesarrollo”, dijo Urrutia en su momento.



