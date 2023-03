La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se habría dedicado a firmar contratos millonarios, una vez conoció la noticia de que no seguiría al frente de esa cartera.

"Durante esta semana de transición entre las nuevas ministras hubo un gran movimiento en la contratación. 264 contratos por $23.920.982.500 en contratación directa se han entregado", dijo Daniel Briceño, un abogado especialista en Derecho Público y Magister Análisis Político y Electoral.



Y agregó: "Lo curioso es que 47 contratos por $3.137.200.000 se firmaron a media noche. ¿Por qué?".

¿Cuentas claras?

#ALERTA Desde que el Presidente Gustavo Petro anunció la salida de Maria Isabel Urrutia como Ministra del Deporte se han firmado 264 contratos por $23.920.982.500 en ese Ministerio.



Muchos han sido oficializados a media noche. Todo es contratación directa.



Abro hilo corto pic.twitter.com/Clu3lyBvqU — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 6, 2023

Según las informaciones entregadas por Briceño, los contratos se firmaron entre las 11:34 de la noche del 3 de marzo y las 12:46 de la madrugada del día 4 del mismo mes.



"Hay un afán evidente de la administración de Urrutia por dejar amarrada gran parte de la contratación antes de que posesionen a la nueva ministra", dijo el activista político en sus redes sociales.

Incómoda

Urrutia fue notificada en Presidencia que no era más la ministra del Deporte el pasado 28 de febrero, hacia las 6:45 de la tarde.



La medallista de oro olímpica en Sidney 2000 no le gustó la decisión y entregó declaraciones una vez fue informada de su salida, a través de una alocución del presidente, Gustavo Petro.



En los últimos días, Urrutia ha tratado de ser localizada por el personal de Presidencia para acordar el empalme con la nueva administración que será dirigida por Astrid Rodríguez, pero no ha sido posible.



"¿Quién en el gobierno nacional y en los órganos de control está pendiente de esta feria de contratos en el Ministerio del Deporte?", escribió Briceño.



Los comentarios a su denuncia no se hicieron esperar, incluso, algunos deportistas protestaron.

Con razón no hay fondos para pagar los premios y las medallas que los deportistas nos ganamos hace 3 años... Nos dijeron que en febrero nos pagaban y ya vamos en Marzo!! — Daniel Zapata M (@DanielZMr) March 6, 2023



