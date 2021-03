Brillante: Marcelo Rozo se metió en el Honda Classic

Con un extraordinario rendimiento y con algunas circunstancias adversas, el colombiano Marcelo Rozo se clasificó para jugar su segundo torneo de la temporada en el PGA Tour, el Honda Classic, que comenzará este jueves en Palm Beach Gardens (Florida, EE. UU.)

Rozo terminó de primero en el 'monday qualy', el torneo de clasificación que se hace antes de la mayoría de los certámenes del PGA Tour. Lo hizo con récord de cancha y sin la ayuda de un cadi: él mismo cargó sus palos.



El bogotano, de 31 años y profesional desde 2012, terminó con 63 impactos (-9) y con ese recorrido rompió el récord del campo, que estaba en poder del actual número uno del mundo, Dustin Johnson.

Rozo tenía tiquetes para viajar a Louisiana, donde esta semana tenía programado jugar el torneo del Korn Ferry Tour.



"Sí, tenía todas mis maletas empacadas, mi esposa me dejó en el campo. Cuando me dejó, le dije que con suerte la vería para almorzar. Y pude. Pero sí, mi plan era ir directamente de aquí al aeropuerto. Realmente esperaba no tener que usarlo y resultó que no lo hice. Puedo dormir en mi propia cama esta semana, lo cual es una gran ventaja", declaró Rozo a la página oficial del PGA Tour.



La ronda de Rozo, incluso, pudo ser aún mejor. Hizo un doble bogey. Pudo haber terminado con 59 impactos.



"Mentiría si dijera que no estaba pensando en eso. Disparé 29 de ida y luego hice un birdie (su décimo). Me quedaban dos pares 5, así que sí, lo estaba pensando. Hice un mal swing en el hoyo que fuera y me costó dos golpes. Lo puse en el búnker de allí y obtuve una parte del búnker donde la arena estaba mojada. Entonces, después de ese doble, 59 estaba fuera de discusión", aseguró.



Rozo jugará su segundo torneo en el PGA Tour esta temporada: hace dos semanas terminó de 68 en el Puerto Rico Open, con 288 golpes, par de campo.



Serán dos los colombianos que estarán esta semana en el Honda Classic. Además de Rozo jugará Camilo Villegas, quien ya ganó este torneo en 2010.



Juan Sebastián Muñoz no jugará esta semana: se prepara para disputar el Mundial Match Play, la próxima semana, en Austin (Texas).



DEPORTES

