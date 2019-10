La supermarca de Eliud Kipchoge no será homologada

El keniata Eliud Kipchoge dinamitó este domingo el muro de las dos horas en un maratón (1 h 59 min 40 s).

Una hazaña que hace trizas una de las fronteras psicológicas más legendarias del atletismo y del deporte en general, y que se convierte en una marca mundial de maratón, pero que no será homologada.



Todo ello pese a que su tiempo no contará como oficial para la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf), ya que el corredor ha contado con ayudas externas no permitidas en competición oficial.



El maratoniano contó con unas zapatillas, las Vaporfly de Nike, controvertidas por su efectos amortiguador.



En la prueba tampoco se establecieron pruebas antidopaje, pero al tratarse de atletas profesionales están sometidos a los controles por sorpresa de la Agencia Mundial Antidopaje.



Pero eso no es todo. Tampoco hubo competencia, ni siquiera tuvo un rival como para decir que el nuevo récord y, además, el recorrido no está medido y certificado por un medidor oficial.



De igual manera, la 'zona de alimentación' se servirá de acuerdo a un plan determinado y no desde estaciones oficiales. Y lo más importante, el intento no es una competencia oficial avalada ni por la Federación Internacional (Iaaf), que ahora se llama World Athletics, ni por la federación del país donde se disputa la prueba (Austria).



