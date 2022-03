El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sufre otro episodio de diplopía como consecuencia de la fuerte caída que tuvo el pasado domingo durante el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, y que le impidió participar en el mismo, según confirmó su equipo.

Tras los primeros exámenes médicos hechos en Indonesia que descartaron lesiones graves, Márquez empezó a presentar molestias en su visión durante el viaje de vuelta a España, por lo que acudió al hospital Clínic de Barcelona, donde el oftalmólogo Bernat Sánchez Dalmau confirmó una recaída en la diplopía que el piloto sufrió el pasado mes de noviembre y anteriormente en 2011.



Más exámenes



Repsol añadió en un comunicado, que Márquez visitó esta mañana a su equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, en el que se ha sometido a una revisión general para evaluar todas las contusiones provocadas por la caída y una resonancia magnética cerebral. que han reconfirmado que no sufre ninguna otra lesión.



El doctor Sánchez Dalmau explicó que "la evaluación neuro-oftalmológica realizada el pasado lunes tras el traumatismo craneoencefálico que se produjo en el Gran Premio de Indonesia, muestra un nuevo episodio de diplopía (visión doble) causada por una recurrencia de la parálisis del cuarto nervio derecho, con una afectación menor que la que se produjo en la lesión del mes de noviembre de 2021".



"Tras esta exploración, se ha decidido inicialmente seguir un tratamiento conservador con realización de pruebas médicas periódicas. La próxima semana, Marc Márquez se someterá a una nueva revisión para evaluar la evolución de la lesión y poder pronosticar el periodo estimado de recuperación para volver a la competición", añadió el facultativo.



Después de su caída en Indonesia, el equipo médico de MotoGP constató que

Márquez sufrió una conmoción cerebral y varios politraumatismos antes de ser trasladado al hospital de Mataram, la capital de la isla de Lombok, donde se le realizó un examen médico más exhaustivo y un TAC en el que se descartaron lesiones graves.



Por precaución, el equipo médico de MotoGP junto con el equipo Repsol Honda, decidieron conjuntamente que el piloto no tomara parte en la carrera.



EFE