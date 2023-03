El excampeón argentino Sergio 'Maravilla' Martínez debutó en el mítico Luna Park con una rápida victoria por nocaut en el primer round ante el rival colombiano Jhon Teherán, en una pelea encuadrada en la categoría mediano.



El púgil radicado en Madrid se deshizo de su adversario en menos de 90 segundos ante el primer golpe franco con su izquierda, aplicado contra las cuerdas después de medirlo con un jab de derecha.

El video de la seguidilla de golpes que dejaron tendido en la lona a Teherán se ha hecho popular en redes sociales.



'ESPN', dueño de la señal del combate, es certero: "¡UN MONSTRUO!" (sic y mayúsculas).



'¡Un Monstruo!'

K.O. de Maravilla Martínez a boxeador colombiano. Foto: Capturas de pantalla ESPN

Martínez, con un récord profesional de 57 triunfos (32 antes del límite), 3 caídas y 2 peleas sin decisión, se presentó por primera vez en el mítico recinto porteño, acompañado por la presencia de otros campeones como Juan Martín 'Latigo' Coggi, Marcos 'Chino' Maidana y Marcela 'La Tigresa' Acuña.



El combate, pactado a 10 rounds, estelarizó la gala de Avant Premiere de la serie 'Ringo. Gloria y muerte', dedicada al legendario boxeador argentino Oscar Natalio Bonavena, que estará disponible a partir del viernes en la plataforma Star+.



En su breve actuación, 'Maravilla' Martínez guiñó sus ojos dos veces al público, en señal de absoluto control de las acciones. La definición llegó en su primer avance decidido ante un adversario frágil.



"¡SE ACABÓ! Sergio "Maravilla" Martínez noqueó al colombiano Teherán en tan solo un minuto y 27 segundos. ¡UN MONSTRUO!", apuntó 'ESPN' en su cuenta de Twitter.

🥊 ¡SE ACABÓ! Sergio "Maravilla" Martínez noqueó al colombiano Teherán en tan solo un minuto y 27 segundos. ¡UN MONSTRUO!📺 #ESPNKnockOut #StarPlusLA pic.twitter.com/C5ampcSokJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 22, 2023

'Maravilla', el ganador

Los rounds o asaltos en una pelea de boxeo duran aproximadamente tres minutos. Foto: iStock

“Les agradezco a todos por haber venido, gracias infinitamente por haber recogido este calor. ¡Estoy muy potente! Les digo una cosa: que no te hagan creer que 48 años es mucho. No terminé, hasta el título mundial no paro”, aseguró el argentino en su mensaje a un público ávido de más boxeo.



El excampeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) volvió a pelear en Argentina a casi diez años de su última actuación, una recordada noche en el estadio de Vélez Sarsfield, en pleno apogeo, cuando venció por puntos al británico Martin Murray por esa corona.

