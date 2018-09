Charr, campeón mundial de boxeo, da positivo por anabolizantes 

El campeón mundial de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) , Manuel Charr, dio positivo de los anabolizantes Epitrenbolón y Drostanalón en un control que se le practicó el 31 de agosto y que obligará a cancelar la pelea contra el puertorriqueño Fred Oquendo, que debía disputarse el sábado y en la que estaba en juego el título.

El boxeador ha reaccionado con sorpresa al positivo y ha asegurado ante medios alemanes que no ha tomado sustancias prohibidas.



"Vengo de entrenar y estoy consternado. Nunca he tomado nada prohibido", dijo Charr en declaraciones que publican los diarios "Bild" y "Express".



Charr explicó que ha cambiado su alimentación y que ha tomado complementos alimenticios. "Tal vez ahí haya algo. He hablado con mi médico, que me ha dado infusiones y estas eran puras mezclas de vitaminas", explicó.



El contraanálisis todavía no se ha abierto y, en caso de que este resulte positivo al púgil le espera una sanción de entre seis meses y un año.



Charr es sirio, nacido en el Libano, pero ha solicitado la nacionalidad alemana y el proceso está en curso desde 2015. "Boxeo para Alemania. Para mí eso es obvio. Me siento alemán y en ello no ha cambiado nada", dijo.



En el pasado Charr ha tenido algunos problemas con la justicia ordinaria. En 2006 fue detenido tras verse involucrado en una pelea y ser acusado de intento de homicidio, pero fue absuelto tras mostrar que había obrado en defensa propia. A comienzos de 2011 fue detenido en el marco de una investigación contra ladrones de coches pero el proceso en su contra fue archivado.



