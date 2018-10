Manny Pacquiao está cerca de tener su revancha contra Floyd Mayweather

Manny Pacquiao está más cerca de tener su revancha contra Floyd Mayweather después de que la leyenda filipina firmara un contrato con la liga estadounidense Premier Bowing Champions (PBC), acuerdo anunciado este martes.

El boxeador de 39 años declaró que terminará su ilustre carrera enfrentándose "a los mejores boxeadores de la PBC", en el momento de firmar su acuerdo con la organización de Al Haymon, consejero cercano de Mayweather.



"Mi equipo trabajará de manera cercana con Al Haymon durante lo que me resta de carrera con el objetivo de ofrecer los combates más esperados contra los mejores combatientes de la PBC", señaló Pacquiao en un comunicado.



"Son los combates que los fans quieren ver y lo que yo quiero para el final de mi carrera", añadió. En julio la leyenda filipina abandonó su retirada para recuperar su título de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) del peso wélter al ganar por la vía rápida al defensor del cinturón, el argentino Lucas Matthysse.



Fue su primera victoria antes del límite en 9 años. "Broner, Adrien Broner", respondió Pacquiao la semana pasada durante una velada caritativa en Manila, cuando le preguntaron por el nombre de su próximo adversario, añadiendo que había "un 90%" de opciones de que se celebre el combate. "Está casi hecho, pero no totalmente", declaró.



"La nueva alianza hará que el equipo de Pacquiao trabaje con el de Haymon para pilotar el resto de su ilustre carrera", añadió el comunicado, sin especificar si combatirá ante Broner.



Este acuerdo podría suponer la revancha contra Mayweather, después de su combate de 2015 que generó un récord de 4,6 millones de compras por demanda en televisión para un total de 600 millones de dólares (536 millones de euros).



Entonces ganó el estadounidense a los puntos. El invicto Mayweather no ha peleado desde el año pasado y su victoria por KO contra el especialista en MMA Conor McGregor. En septiembre afirmó que abandonaría su retirada para volver a pelear con Pacquiao.



Pacquiao inicia con Haymon una nueva etapa en sus 20 años de carrera profesional, comandada principalmente por la organización Top Rank, de Bob Arum.



"Le deseo buena suerte, es un guerrero formidable y haga lo que haga en el futuro, la merece", explicó Arum en la cadena de televisión FightHub TV, en Las Vegas este fin de semana.



AFP