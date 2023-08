La muerte de Luz Mery Tristán conmociona al deporte colombiano. Y lo es no solo porque fue una de las primeras atletas en darle victorias al patinaje del país, sino que siempre luchó porque los deportistas tengan mejores condiciones.

Un amigo jugaba hockey la vio patinando y la llevó a la Liga. Allá la recibió Carlos Zota, su primer técnico en el Valle. Sus padres aceptaron que entrenara, pero le advirtieron que si no rendía en los estudios no podía seguir.

Al ciclismo



“El problema del patinaje es la falta de apoyo. Los deportistas del Valle necesitamos un patinódromo”, dijo Tristán en esa época, fue en la calle 39 con novena, para patinaje de carreras. Una pista muy peligrosa, tanto, que la llamaron el ‘matadero’.



En 1980 logró, en Cali, sus primeros títulos. Ganó, esa vez, el oro en los 500, 1.500, 3.000, 5.000 y 10.000 metros, era la primera vez que las mujeres competían. Su rendimiento era como el de un hombre, pues entrenaba con ellos. No tenía rival en el país.



Siempre fue una deportista que peleó por las mejores condiciones de los atletas, por eso varios dirigentes la vieron como una ‘piedra en el zapato’.



“Trato de buscar ayuda por otros medios y eso no me lo perdonan. La Liga misma ha aceptado que el nivel no es de carácter mundial”, afirmó.



Por todos esos problemas se cambió de club y de Liga, porque no la iba con el entrenador, Zota. Por eso, por su rebeldía se fue a buscar mejores horizontes. Fue a Risaralda.



Allá tuvo mejores condiciones, pero finalmente con la dirigencia se peleó siempre. Por eso tomó la decisión de irse para el ciclismo.



Con su esposo de la época, Mario, decidió irse del deporte, úes los constantes problemas con los dirigentes la tenían en malas condiciones.

