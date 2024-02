Luz Cristina López: nueva Ministra del Deporte asume primeros compromisos

No ha salido a la luz pública el decreto con el nombramiento de Luz Cristina López como nueva Ministra del Deporte, pero ella ya habló en propiedad de lo que será su programa al frente de la cartera.

Tiene experiencia en estas lides, pus laboró en el Comité Paralímpico y en el Comité Olímpico como gerente tras el fallecimiento de Héctor Vélez.



Confirma el nombramiento

López señaló a la FM de RCN sus primeros objetivos al frente de Mindeporte, luego de la renuncia de Astrid Rodríguez.



“Recibo el nombramiento como una integrante del sector del deporte. Hemos hecho una trayectoria sólida para desarrollar estos cargos importantes para el desarrollo del deporte”, contó.

Deporte colombiano Foto: Archivo / EL TIEMPO

Y agregó: “Soy maestra universitaria. He trabajado con el Comité Paralímpico y el Comité Olímpico Colombiano y eso me da capacidad para llegar al cargo para representar en positivo a los deportistas y a todo el sistema deportivo del país.



“Soy una técnica del sector. No tengo experiencia en el sector política. No hago parte de ninguna colectividad política. No he sido presentada por ningún partido político. Soy una persona que tengo experiencia en el sistema, que tiene una formación”, aseguró.

Luz Cristina Lopez Foto: PRESIDENCIA

Luego de que Colombia perdió definitivamente la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, López señaló que el país está dispuesto a recibir otros eventos multideportivos.



“Los Juegos Panamericanos del 2027 ya no están para Colombia, pero el país puede recibir eventos multideportivos del ciclo olímpico y paralímpicos y el Gobierno nacional tiene interés de seguir desarrollando estos procesos, porque es clara la potencia y la importante para que los atletas pueda seguir avanzando”, señaló.

La gente toma fotografías de los anillos olímpicos instalados en Trocadero. Foto: AFP

“Tenemos mucho interés en trabajar en el deporte escolar, con el deporte social comunitario. No solo son los atletas que hacen parte del sistema nacional del deporte. No desconocemos a los deportistas que nos llenan de orgullo, pero trabajaré en el marco de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la actividad física para la salud y la educación física”, dijo.



Por último, advritió que la particuipación de los deportistas colombiano en los Juegos Olímpicos de París 2024 será prioridad.



“Vienen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y será una fiesta deportiva. Sabemos que los atletas irán a representar al país. Ellos serán prioridad”, sentenció.



