Un alpinista italiano de 42 años falleció este domingo en la ascensión del pico Grand Combin, uno de las montañas más prominentes de los Alpes suizos, informó la agencia local ATS.

El alpinista murió tras sufrir una caída por una pendiente de nieve de seiscientos metros en la vía noroeste de ascensión a la cima.

No se pudo salvar

Según la agencia suiza, el hombre fue trasladado al hospital de Sion, la capital del cantón de Valais (suroeste del país), pero los médicos no pudieron hacer nada por su vida.



El fallecido iba acompañado por otros dos alpinistas, con los que había comenzado la parte final de la subida al Grand Combin desde el refugio de Valsorey.



De acuerdo a la informaciones locales, los tres hombres no iban acompañados de un guía. Walter Scarpellini no sobrevivió, a pesar de los esfuerzos.



El Grand Combin (4.314 metros de altura) es una de las montañas preferidas por los alpinistas que visitan la zona de los Alpes Peninos en Suiza.





Este gigante fue ascendido por primera vez a mediados del siglo XIX y desde su cima se pueden avistar los países de Suiza, Italia y Francia.



EFE