El mundo del deporte sigue en luto tras la muerte de Luis Quiñones el pasado jueves. El joven de 25 años falleció a causa de un coágulo de sangre que presentó en el cerebro tras una pelea de boxeo.



El sábado 24 de septiembre se enfrentó a su rival y amigo, José Muñoz, quien ganó la disputa. Quiñones debió ser trasladado inmediatamente a la Clínica General del Norte en Barranquilla, donde permaneció en coma hasta su muerte.



(Siga leyendo: 'Nadie se alcanza a dimensionar el dolor': Muñoz se despide de Luis Quiñones).

La Clínica fue una de las primeras en anunciar la muerte cerebral. Foto: Cortesía Cuadriláteros

La noticia ha causado sorpresa y devastación entre los fanáticos del deporte en el país. La Federación Colombiana de Boxeo ya publicó sus condolencias por el caso y decenas de boxeadores están honrando la memoria del deportista.



Quiñones estaba disputando el título nacional de peso súper ligero, una de las peleas más importantes de su carrera. Horas antes del encuentro dio su última entrevista a un periodista del medio ‘El Ámbito Noticias’.



En ese momento aseguró que su amistad con el contrincante no afectaría la pelea y que ambos se encontraban listos para el momento. Quiñones se mostró ilusionado y aseguró que había trabajado lo suficiente para llegar a allí.



“Somos rivales, arriba del ring somos rivales, abajo del ring tenemos una amistad, pero vamos con toda, nos hemos preparado para esta pelea, no hay ningún sentimiento, solo somos rivales y hay que darla toda para ser campeones”, expresó.



(Más: Luis Quiñones: el joven que sufrió bullying y se dedicó al boxeo para defenderse).



El periodista aprovechó para preguntarle a los jóvenes si esperaban realizar un nocaut esa noche. Ante el interrogante, Quiñones aseguró que ese no era el objetivo del encuentro pero tampoco lo descartaba.



“Si sale, sale. Pero no hay que buscarlo. Si en un momento enganchó arriba o con cruzada a la quijada. Hay posibilidades de noquear porque nos hemos preparado fuerte y estamos mucho más fuertes que antes entonces se puede dar. Pero no hay que buscarlo, llega solito”, afirmó el boxeador.



Quiñones perdió la pelea luego de ser noqueado por su rival. Tras no responder por varios minutos, fue llevado de urgencias a la clínica donde diagnosticaron que el golpe le había dejado “deterioro neurológico, metabólico y funcional”, según un reporte del centro médico.



(También: Boxeador Luis Quiñones será sepultado en su natal Barrancabermeja).

Expresamos nuestras condolencias a la familia del Boxeador Luis Quiñónez quien desafortunadamente falleció a la media noche del jueves, después de haber sido declarado con muerte cerebral, pantallita perdió su combate más duro, rogamos a Dios por su alma, el deporte está de luto. — Fed. Col. de Boxeo (@FECOLBOX) September 30, 2022

Quería ser campeón mundial

Tras el fallecimiento de Luis Quiñones, han aparecido más entrevistas del boxeador. Hace tan solo unas semanas se sentó con un reportero del portal ‘Boxeo de Colombia’ para hablar de su futuro profesional y sus sueños en el deporte.



“Aquí estoy yo, un boxeador que va a llegar a ser campeón del Mundo, porque esa es mi meta y mi sueño. Tengo el sueño vivo aún. Estoy haciendo muchos sacrificios, estando lejos de mi familia y mis padres”, señaló.



(También: Luis Quiñones: ¿por qué los boxeadores no usan protector en la cabeza?).



Quiñones añadió que estaba trabajando todos los días para lograr sus objetivos. El santandereano explicó que quería concentrarse únicamente en el deporte para ganar todos los títulos de boxeo que encontrara.



“No tengo hijos ni mujer ni nada de eso, entonces estoy muy enfocado en lo que es este deporte. Ya llegará la indicada. Estoy muy concentrado y trabajo todos los días”, concluyó.



El Ministerio del Deporte, la Clínica General del Norte y otros portales de boxeo ya se pronunciaron sobre el fallecimiento. Por su parte, el entrenador de Quiñones, Miguel Ángel ‘El Ñato’ Guzmán, lamentó lo sucedido y pidió compasión por el rival, José Muñoz.

El boxeo colombiano está de luto con la muerte del boxeador santandereano Luis Quiñones quien perdió la pelea de su vida. Aquí apartes de la entrevista concedida por el barranqueño al portal Boxeo de Colombia pic.twitter.com/lKA3lCQlV5 — DANIEL BARBA (@DAJEBA) September 30, 2022

Dedicación, determinación, esfuerzo y lucha. Luis Andrés Quiñones representó, por lo alto, los valores del deportista colombiano. Hoy lamentamos su partida y nos unimos al dolor de su familia que es el de todo un país. pic.twitter.com/iyQzVN1tU7 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) September 30, 2022

