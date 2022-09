Horas críticas y de mucha incertidumbre vive la familia del boxeador Luis Quiñones, quien resultó seriamente afectado por los golpes recibidos en la pelea por título nacional de las 140 libras, el sábado por la noche, en el coliseo Elías Chegwin, de Barranquilla.

El pugilista, quien fue operado de emergencia, continúa en coma inducido y, de acuerdo con el primer comunicado emitido ayer por la Clínica General del Norte, su pronóstico es “muy reservado para la vida y la función con alta morbimortalidad, lo cual se ha informado ampliamente a sus familiares”.

La angustia de Muñoz

Luis Quiñones sale del ring luego de ser noqueado. Foto: Archivo particular

José Muñoz, su adversario, vive su drama personal, pendiente de la salud de Quiñones. El boxeador dejó un sentido mensaje en una carta pública.



"Nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos”, expresó.



Agregó que no ha dejado de pensar en su compañero durante estos días “Hemos sido compañeros y amigos de sparring lo cual me ha permitido conocer todo lo bueno que tienes por brindar como persona y como deportista, por eso deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti”.

El centro médico informó el lunes que “el paciente Luis Andrés Quiñones Guzmán ingresa a la institución el día 24 de septiembre de 2022, con deterioro neurológico producto de trauma craneoencefálico por contusiones traumáticas craneales secundario a su actividad profesional de boxeo”.





