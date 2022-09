El mundo del boxeo está de luto con la muerte del colombiano Luis Quiñones, quien falleció luego de estar 5 días en cuidados intensivos, tras la pelea que sostuvo el fin de semana contra José Muñoz.



Las muertes en el boxeo mantienen un debate permanente sobre las medidas de seguridad de los deportistas.



No se usan cascos, ¿por qué?

Boxeo. Foto: Tomada del video

Como todo deporte de contacto, hay unas reglas básicas en el boxeo que deben ser respetadas por los púgiles. El reglamento contempla ciertos golpes de boxeo, pero también restringe ciertos comportamientos frente al adversario con intención de proteger su integridad durante el combate.



Todos los boxeadores deben llevar protector bucal, mientras que los guantes deben ser específicos según la categoría. Los hombres deben utilizar obligatoriamente protector inguinal, mientras que las mujeres deben contar con un protector de pecho.



El casco es habitual en el boxeo aficionado, no en el boxeo de élite. Se implementó en la disputa de los Juegos Olímpicos, pero todo cambió desde 2016, cuando se suprimió el uso del casco que protege la cabeza de los deportistas, ¿por qué?

Yuberjén Martínez, medallista olímpico en boxeo. Foto: Coldeportes

El 2 de marzo de 2016, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la eliminación del casco en el boxeo masculino para los Juegos de Río en la categoría masculina. La decisión se apoyaba en estudios presentados por la Federación Internacional de Boxeo Aficionado, que desde finales de 2013 había suprimido los protectores en sus combates.

Olímpicos sin casco

La AIBA, que eliminó el uso de los protectores en 2013, justificó su posición en un informe, con más de 2.000 peleas analizadas, en el que se compararon las peleas de los mundiales de boxeo de 2009 y 2011 (con protector) y los de 2013 y 2015 (sin protector).

Íngrit Valencia piensa en París 2024 Foto: Cortesía

"En sintonía con el panel de expertos del 4º congreso internacional sobre conmoción y la salud en el deporte de Zúrich, no encontramos ninguna prueba de que los protectores en la cabeza protegieran de las conmociones cerebrales”, explica Abdelhamid Khadri, presidente del Comité médico de la AIBA y doctor especializado en medicina deportiva por la Universidad Mohamed V de Rabat (Marruecos).



En la conclusiones se mostró que no había suficiente evidencia que los protectores protegieran a los boxeadores de conmociones cerebrales.



Indica que desde que se suprimió el protector se ha reducido en un 16% los impactos a la cabeza y en un 43% las interrupciones de las peleas.



Tanto el estudio de la comisión de medicina del organismo de boxeo aficionado como una investigación independiente publicada en el British Journal of Sports, en el que se estudió 30.000 combates en un período de más de 59 años, mostraron que no había evidencia directa entre el número de conmociones cerebrales y los protectores de cabeza.



“Los resultados indican que eliminar los protectores puede reducir el ya pequeño riesgo de sufrir una lesión cerebral en el boxeo olímpico”, señala Khadri.

'No es determinante'

Básicamente, según el informe que se hizo, se concluyó que el casco no es determinante para proteger el cerebro, por varios factores, como que no protege la quijada, que es la parte de la cabeza más expuesta y proclive a causar una conmoción cerebral.



El protector no tiene la capacidad suficiente de absorber el impacto del golpe. Además, El protector bloquea la visión del peleador, lo que resta la posibilidad de evitar los golpes.



Sin embargo, parte de la comunidad científica discrepa sobre la validez de estos informes y se apoya en otros estudios que defienden la efectividad de las protecciones.



