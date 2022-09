Horas críticas y de mucha incertidumbre vive la familia del boxeador Luis Quiñones, quien resultó seriamente afectado por los golpes recibidos en la pelea por título nacional de las 140 libras, el sábado por la noche, en el coliseo Elías Chegwin, de Barranquilla.

El pugilista, quien fue operado de emergencia, continúa en coma inducido y, de acuerdo con el primer comunicado emitido ayer por la Clínica General del Norte, su pronóstico es “muy reservado para la vida y la función con alta morbimortalidad, lo cual se ha informado ampliamente a sus familiares”.



“Después de unas horas del combate presenta somnolencia progresiva, obnubilación, con postura de descerebración a los estímulos centrales, en ese momento la reactividad y anatomía pupilar no es evaluable, con escala de glasgow (escala que mide el estado de conciencia en casos de trauma cerebral y evalúa respuesta ocular, respuesta motora y respuesta verbal valor normal 15/15 ) menor de 8”, dice el comunicado.



Ante esto, los médicos tuvieron que proceder a hacerle “intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva para protección de la vía aérea y neurológica”. No se habían emitido más reportes.

La familia de Luis Quiñones, en vilo

En las afueras del centro médico, su familia, amigos y círculo cercano al mundo del boxeo esperan ansiosos el momento en que los médicos salgan con buenas noticias.



El dolor es evidente, pero más evidente aún la prueba inquebrantable de fe que están viviendo. “Es un momento muy duro para la familia”, reconoce Mayra Alejandra Quiñones, hermana del boxeador.



La mujer tuvo la oportunidad de ver a su familiar en UCI y, embargada de dolor, salió a atender a los medios que esperaban noticias del pugilista.



“Lo vi, le hablé. Le dije que aquí está su familia esperando por él. Le agarré la mano y se le salió una lágrima, lo que quiere decir que está consciente. Es una prueba muy dura y muy grande de fe. Confiamos en que Luis Andrés va a ganar esta pelea, la más importante de su vida”, expresó en medio de la tristeza.



Mayra Quiñones llegó a la capital del Atlántico el domingo por la noche, después de ver por televisión el instante en que Luis Andrés empezó a sentirse mal en el ring. Lo hizo en compañía de la madre del deportista, un sobrino y un cuñado.



“Estábamos viendo la pelea desde Barrancabermeja, fue un shock sorprendente. Nunca pensábamos verlo así desplomado. Fue muy duro”, dice.

La familia de Luis Quiñones no quería que boxeada

Mayra Alejandra reconoce que sus familiares cercanos nunca estuvieron de acuerdo con que Luis, de 25 años, se dedicara al boxeo.



“Ninguno de nosotros estuvo de acuerdo con que peleara cuando estaba iniciando su carrera, pero después lo empezamos a apoyar. Estábamos contentos porque iba a competir por un título nacional y, de hecho, estaba ganando su pelea. Ahorita tiene una lucha más grande y poderosa. Es la batalla más importante que tiene en estos momentos. Es un campeón”, afirma.



Sabe que las próximas horas son determinantes para la salud del boxeador nacido en Barrancabermeja (Santander), pero quien lleva cerca de cinco años viviendo en Barranquilla.



Miguel ‘el Ñato’ Guzmán, entrenador de Quiñones, asegura que la pelea trascurrió dentro de lo normal y que nunca vio un síntoma de que algo anduviera mal con él.



“En ningún momento mostró sentir o tener algo. No se presentó a la pelea en malas condiciones, en el pesaje estuvo bien. Todo marchaba normal. En la esquina cuando llegaba le decía que tirara más golpes, que se cubriera un poco más porque le estaban entrando los jabs, pero eso es algo normal. Y él me decía ‘sí, profe, listo; vamos pa’esa’ ”, recuerda el ‘Ñato’ Guzmán.



Expresa que el deportista tiene buenos hábitos de alimentación. “Es una persona que se cuida mucho, no trasnocha, es muy disciplinado. Un muchacho sano… —suspira y se quiebra en llanto—, es un momento muy duro, porque yo lo quiero como un hijo. Solo queda pedirle a Dios que pueda salir de esto”, asegura.



Guzmán afirma que son circunstancias que pueden pasar en el mundo del boxeo. “Afortunadamente él no alcanzó a recibir los últimos tres golpes del rival. Se desvanece y gracias a Dios pudimos actuar a tiempo con el médico que subió al ring, y traerlo a la clínica”.

Comunicado de la Clínica General del Norte sobre el estado de salud del boxeador Luis Quiñónez. Seguimos orando a Dios por su vida... pic.twitter.com/DUMkd0aPwu — Estewil Quesada (@EstewilQ) September 26, 2022



John Hernández, representante de Quiñones, le dijo a EL TIEMPO que el púgil sobresalía por su talento y disciplina.



“Muy buen boxeador, disciplinado, sobre todo, y eso es algo que les falta a muchos boxeadores hoy en día, tienen talento, pero les falta disciplina y a Luis le sobraba”, expresa.



Cuenta el empresario que hace muy poco le confesó que quería empezar a conocerse en el mundo de las narices chatas con el apodo de ‘El Guerrero’.



“Desde muy pequeño se le llamaba ‘Pantallita’, y de un tiempo para acá nos pedía que lo llamáramos ‘El Guerrero’ Quiñones. Ya estábamos en esa transición del cambio”, expresa Hernández.



Y como una prueba de Dios, ahora más que nunca quiere demostrar que es un guerrero y ganar el combate más importante de su vida, justo, enfrentando a la muerte.



Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO y ADN

Barranquilla

@fdiazos