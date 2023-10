Luis Felipe Urueta hizo historia: primer 'coach' colombiano en postemporada en la MLB

Luis Felipe Urueta sigue marcando hitos históricos para el béisbol colombiano. A los 42 años, es el primer coach de nuestro país en llegar a la postemporada en las Grandes Ligas.

Lo hizo con una novena que está marcada en la memoria del país. El 26 de octubre de 1997, un batazo de un barranquillero como él, el ‘Niño’ Édgar Rentería, les dio a los Marlins el primer título de Serie Mundial en su historia, luego de una maratón de más de cinco horas contra los entonces llamados Indios de Cleveland.

Urueta hace parte de un cuerpo técnico que encabeza, desde octubre del año pasado, Skip Schumaker. El colombiano es el coach de banco. Y en su primer año, lograron volver a meter a los Marlins en postemporada, después de tres años de ausencia.



Además, es la primera vez que lo logra en una temporada de 162 partidos, desde que ganó su segunda Serie Mundial en 2003. Cuando lo hicieron en 2020, la sesión fue recortada por la pandemia de covid-19.

El primer hito de Luis Urueta: ya dirigió un partido como manager

Ya Urueta había quedado en la historia: el 26 de julio de 2020 fue el primer colombiano en ser mánager de un equipo de la MLB, al menos por un partido. Lo hizo con los Diamondbacks de Arizona, cuando el entrenador principal, Tony Lovullo, terminó expulsado por protestar decisiones de los jueces.

Urueta manejó el equipo durante cuatro entradas y dos tercios y Arizona ganó el juego, 4-3, a los Padres de San Diego. Prueba superada.

El colombiano Luis Felipe Urueta, con los Tigres de Licey Foto: EFE



Pero no es el único logro de una carrera como coach que comenzó en 2008, cuando se retiró como jugador después de haber intentado llegar a las Grandes Ligas, sin éxito: estuvo como rookie y clase A con los Diamondbacks entre 2000 y 2003, luego estuvo un año en Cardenales de San Luis y jugó dos años en Italia, con el Italeri Fortitudo Bologna.



Los D-Backs le dieron la oportunidad de formarse como mánager. Y en el parón de invierno comenzó a manejar otros equipos: fue campeón en Colombia con Leones de Montería y Caimanes de Barranquilla, ganó la Liga de República Dominicana con Gigantes del Cibao y fue subcampeón de la Serie del Caribe con esta misma novena en 2022, perdiendo la final, justamente, contra Caimanes.

Caimanes y el título de la Serie del Caribe. Foto: Prensa Caimanes de Barranquilla

También tuvo a su cargo la Selección Colombia en 2017 en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que logró una sonora victoria contra Canadá, 4-1, la que le permitió asegurar la clasificación a la siguiente edición del torneo, que se jugó este año.



Urueta estaba designado para llevar a la Selección a esta nueva experiencia internacional, pero tuvo que desistir cuando lo llamaron a hacer parte de los Marlins. Y hoy recoge esos frutos. Además, seguirá una nueva temporada en la República Dominicana, cuando se defina el futuro de la novena de Miami en esta instancia: tratará de llevar a Gigantes a un nuevo título.



Los Marlins cayeron en la serie de comodines de la Liga Nacional. Perdieron los dos juegos contra Mellizos de Minnesota. Pero para Urueta, el camino sigue. Y en medio de los dos partidos, Urueta sacó tiempo para responder las preguntas de EL TIEMPO.

¿Qué significa para usted ser el primer coach colombiano en llegar a una postemporada en las Grandes Ligas?

Llegar a una postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas no es fácil. Para mí será una experiencia inolvidable, por ser la primera vez que lo logro. Ojalá que más coaches colombianos tengan la oportunidad de llegar hasta estas instancias en el futuro.

Para los que no conocen el béisbol en profundidad, ¿cuál es la función de un coach de banco?

El coach de banco es el asistente del mánager. Es el coach que supervisa cómo se prepara el equipo, que asiste al dirigente en toma de decisiones y muchas otras responsabilidades importantes dentro del día a día de un equipo.

¿Qué recuerda de ese primer partido que tuvo que dirigir con los Diamondbacks en 2020?

Sabía que en ese momento era algo que podía pasar, porque son circunstancias del juego. Fue un bonito recuerdo, porque como coach siempre sueñas en poder dirigir en Grandes Ligas. Aunque fue de manera momentánea, tener el control de un juego y poder ganarlo fue muy gratificante.

Marlins es una novena muy cercana a los colombianos, desde el título que lograron con Édgar Rentería en 1997. ¿Cómo ha sido la recepción hacia usted en ese equipo?

Me han recibido supremamente bien. En Miami, aunque el estadio no se llene en su totalidad, este año el público ha regresado a las gradas y nos han apoyado de muy buena manera. No solo a mí, sino a todo el equipo, nos han tratado muy bien y eso ayuda mucho. Estoy muy contento en Miami.

Marlins llevaba 20 años sin llegar a postemporada con calendario completo, porque la de 2020 fue recortada por la pandemia. ¿Qué significa para ustedes llegar hasta allá ahora?

Lo más importante para nosotros fue tener una temporada ganadora y poder cambiar un poco la cultura de la organización. Hay muchas cosas por mejorar, pero este primer año para nosotros en los Marlins ha sido muy positivo.

¿Qué tan lejos está de ser el mánager principal en una novena de Grandes Ligas y cómo se ha preparado para eso?

En realidad, no es algo en lo que pienso mucho porque estoy disfrutando y enfocándome en lo que hago ahora mismo. Creo que la preparación para ser mánager es, precisamente, tratar de ser el mejor en lo que hago ahora mismo. Si algún día se me presenta la oportunidad de ser cabeza de un equipo, estaré listo.

¿Cómo ha visto a los dos jugadores colombianos que están este año jugando en la postemporada, Donovan Solano, con Mellizos de Minnesota, y Harold Ramírez, con los Rays de Tampa Bay?

Excelentes temporadas tuvieron ambos. Son jugadores que han sabido aplicar su rol en sus equipos y contribuyen de la manera que sus equipos los necesitan. Ojalá ambos avancen hasta el final.

Facebook Twitter Linkedin

Donovan Solano Foto: Tomada de TV y David Berding. Getty Images/AFP

Ya fue campeón en Colombia, en la República Dominicana, fue subcampeón de una Serie del Caribe, ¿cómo aplica todas esas experiencias?

Las ligas invernales son la época del año que uso para poner en práctica lo aprendido durante el año en Estados Unidos. Esta será mi octava temporada en la República Dominicana y espero seguir haciéndolo hasta que tenga la oportunidad de hacerlo. También aprendo mucho del juego y la competitividad de la liga.

¿Cómo ve la proyección del béisbol colombiano?

Esta pregunta siempre me la hacen y la respuesta a veces es difícil de darla, porque se puede ver de diferentes maneras. En lo que yo puedo ver, en Colombia hay muy buen material y los jugadores colombianos en las ligas menores siguen dando que hablar. Ahora bien, ¿cómo estamos manejado el béisbol en Colombia? ¡Eso no lo sé!



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

