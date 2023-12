Luchador le 'arranca' una oreja a su oponente en pleno combate (Imágenes sensibles)

Los seguidores de las artes marciales mixtas están dispuestos a ver impresionantes nocauts, graves lesiones e incluso peleadores que pierden el conocimiento. Sin embargo, en un reciente combate ocurrió algo insólito: un luchador le 'arrancó' una oreja a su oponente.



Este caso se presentó en una pelea de la denominada Absolute Championship Akhmat (ACA), por el peso welter, que sostuvieron el peleador de Kazajistán Edil Esengulov y el de Brasil Vinicius Cruz.



El combate transcurría normalmente, golpes de todas las clases iban y venían, pero no sucedía nada extraordinario. Sin embargo, cuando Esengulov, tenía dominado, en el piso, a Cruz y lo castigaba con dureza para vencerlo, sobrevino lo inesperado.



Con uno de los golpes que le daba con sus codos la arrancó de un tajo la oreja derecha.

De inmediato el brasileño comenzó a sangrar abundantemente.



La grave lesión del peleador requirió de la intervención inmediata de un médico que determinó que el brasileño no estaba en condiciones de continuar el combate e ir inmediatamente a un hospital.



No obstante, Cruz se mostró molesto por la decisión del galeno porque quería seguir peleando. Seguramente, por la adrenalina que segregaba no sentía dolor y de hecho no conocía la gravedad de la lesión.

LUCHADOR LE ARRANCA LA OREJA A OTRO DE UN GOLPE EN PLENA PELEA 💀💀 pic.twitter.com/TJsnbTRpT4 — AlertaGore (@AlertaGore) November 29, 2023

Debido al retiro obligado de Cruz, el juez le entregó la victoria a Esengulov, quien, según informó el citado medio, ahora comenzará a prepararse para disputar el cinturón de la categoría.



