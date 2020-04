¿Donaría su cerebro? Luchador brasileño de UFC lo hará, acá la razón

El reciente furor de la serie en Netflix sobre Aaron Hernández, el exjugador de la NFL que mató a un amigo y se suicidó en prisión, volvió a traer a la luz acerca de las consecuencias de los repetidos golpes en la cabeza que reciben los deportistas que practican deportes de alto impacto como fútbol americano, rugby, boxeo, hockey sobre hielo y artes marciales mixtas.

Así, diversas universidades alrededor del mundo trabajan y estudian la encefalopatía traumática crónica (ETC), una condición degenerativa inducida por los golpes.



Con el afán de colaborar para prevenir futuros casos similares, Paulo Costa , un luchador brasilero de UFC, reveló que donará su cerebro al morir para que puedan investigar acerca del daño cerebral que conlleva ser un profesional en las artes marciales mixtas (MMA).



"Es un problema bastante serio, porque no tenemos los datos para averiguar cuánto puede afectarnos a cada uno de nosotros. Podríamos luchar de una manera que minimice esos golpes en la cabeza", reconoció Costa en una entrevista con AG Fight.



"Sabemos que el cerebro está formado por células que ya no se regeneran, solo las estamos perdiendo. A medida que avanza la edad, esta cantidad disminuye, por lo que los reflejos se vuelven más lentos, el habla se vuelve mala y se olvidan cosas. De vez en cuando investigo al respeto", dijo.



"Borrachinha", como lo denominan en el ambiente, comenzó su carrera en Brasil en 2012 y desde 2017 compite en la categoría de peso medio en Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa más grande de MMA que produce los mejores eventos alrededor del mundo. Actualmente, el luchador de 28 años tiene un récord de 13-0 y se espera que a finales de año luche por ser el número uno en el peso mediano contra Israel Adesanya.



Además de afirmar que considera oportuno retirarse a los 36 años, también se mostró con ganas de colaborar con las investigaciones científicas, haciendo referencia puntual a las que lleva a cabo Rose Gracie, hija del legendario maestro de Jiu-Jitsu brasileño Rorion Gracie y actual promotora de eventos de artes marciales, a través de de la fundación Concussion Legacy Foundation, que apoya a atletas, veteranos y todos los afectados por conmociones cerebrales y CTE, además de avanzar en el estudio, tratamiento y prevención.



"Está Rose, de la familia Gracie, haciendo campaña para la donación de cerebro de luchadores para investigar sobre esto. Yo quiero hacer mi carrera lo más rápido posible, conquistarlo todo y no quiero pelear después de los 36 años. Eso le daría placer a mi cerebro", aseguró Costa.



"Cada uno tendrá síntomas y reaccionará de manera diferente con esa cantidad de accidentes cerebrovasculares. Lo que se puede lograr es un tipo de pelea que minimice los golpes en la cabeza. Y en el entrenamiento tal vez incluso use equipo de protección, como un casco. Esto puede mitigar mucho. Con guantes grandes... yo nunca entreno con guantes de MMA, siempre con guantes de 16 onzas para evitar golpes en la cabeza".



La Nación, Argentina

GDA