Los yates se han convertido en el lujo de moda entre los deportistas con mayor riqueza del planeta.

Estos barcos de recreo, como se les conoce, son lujos que no cualquiera se puede dar. Su solo alquiler tiene elevados costos que solo las estrellas pueden gastar para sus vacaciones y temporadas de descanso.



Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el tenista Rafael Nadal son algunos de los deportistas que más invierten en este nuevo lujo de descanso.

Lionel Messi

A Messi es usual verlo en cada una de sus vacaciones en diferentes yates de lujo junto a su familia y compañeros del fútbol. Hace poco se lo vio en uno, durante su descanso por Ibiza.

Sin embargo, uno de los más famosos en los que ha estado es el Seven C. La embarcación se puede alquilar por unos 50.000 euros a la semana y en él pueden llegar a dormir hasta 9 personas en los cuatro dormitorios que tiene.



Cuenta con tres personas de la tripulación 2 kayaks, paddle surf y barca auxiliar, entre muchos otos lujos.



El Seven C fue construido por Maiora en 2003, y tuvo su último reacondicionamiento en 2011.

Rafael Nadal

El tenista español ha presumido en este 2022 de su 80 Sunreef Power Great White, un lujoso yate de su propiedad.

⛵ Sunreef Yachts presentará 2 catamaranes de lujo durante el Monaco Yacht Show

Ahí se exhibirá en exclusiva el 80 Sunreef Power Great White de Rafa Nadal, un yate único, que fue votado como el mejor por Robb Report

Mide 24 metros y fue entregado a Nadal en Mallorca en junio 2020 pic.twitter.com/X5qPKKWJy6 — Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) August 23, 2021

Lo adquirió en 2020 y tiene capacidad para 8 invitados. Su distribución se realiza a través de los 23,95 metros de eslora y 12 metros de manga, presumiendo de tener 4 cabinas.



Su casco de estribor alberga una suite, uno de los camarotes de invitados del yate y los cuartos de la tripulación. Está valorado en 5,5 millones de euros.

Cristiano Ronaldo

CR7 compró uno en 2019 por casi 7 millones de euros un yate que cuenta con cinco habitaciones, un gran salón y un lujoso comedor.



Se trata del Aya London, que cuesta unos 200,000 por semana en costos operativos, es un superyate de lujo que se extiende 155 pies. Cuenta con comedor, jacuzzi, gimnasio, bar con fregadero y seis cabañas.

Cristiano Ronaldo tatilde.

Bu tekneyi kiralamış, adı Aya London, haftalığı 45 bin € imiş.

Günlük 30 bin lira kaba hesap. pic.twitter.com/5YSVFZHizy — İsmail Şayan (@is_xs) July 14, 2017

David Beckham

Durante años, al exfutbolista David Beckham lo han sido fotografiados visitando lujosos yates en Miami, el Mediterráneo e incluso hasta Bali. Se dice que su gusto por estos barcos lo llevó a comprar el SeaFair.



Es más pequeño que los habituales y sin embargo está equipado con su propio gimnasio. Puede acomodar cómodamente hasta 8 parejas y se dice que tiene espacio para su propia galería de arte.

Físicamente: en mi casa🏠



Mentalmente: de vacaciones en un yate⛵☀️Tal como está haciendo en estos momentos David Beckham con su familia... pic.twitter.com/vcCZEsf2UY — A Todo Manchester United🇦🇷👹 (@ATodoManchester) January 8, 2022

Tiger Woods

En 2004, Tiger Woods gastó 20 millones de dólares para comprar un enorme yate al que llamó Privacidad.



El yate de Woods, que mide 155 pies de largo, tiene tres pisos, que incluyen una plataforma principal, un segundo nivel y una plataforma de observación.



Se diceque Woods vive a bordo del Privacy mientras viaja por sus partidos de golf.

“Privacy”: El lujoso yate donde se alojará Tiger Woods durante el #USOpen2018https://t.co/MUHFrzugRe pic.twitter.com/NQcgzBr5F1 — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) June 9, 2018

Connor McGregor

Al menos tres millones de euros le habría costado la nave al peleador de artes marciales mixtas.



Según 'Forbes', su fortuna asciende a 99 millones de dólares y es la decimosegunda celebridad con más ingresos del mundo.

Así llegó Conor McGregor a Fight Island en su espectacular yate, no cabe duda que este señor ha sabido capitalizar su talento. #UFC257 pic.twitter.com/2jA62mc0O8 — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) January 19, 2021



