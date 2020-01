Con este grupo, Colombia va por el Latin América Amateur Championship

El Latin America Amateur Championship (LAAC) comenzó a jugarse en 2015 para fomentar el golf aficionado y y convertirse en el trampolín para grandes figuras de este deporte.



Dos de ellos, el chileno Joaquín Niemann (campeón del LAAC en 2018) y el colombiano Juan Sebastián Muñoz (top 10 en la primera edición, en 2015), participaron esta semana en el torneo de campeones del PGA Tour.

El ganador obtiene grandes beneficios: tiene cupo directo en el Masters de Augusta. Tanto el vencedor como el que termine de segundo entran en las fases finales de clasificación para el Abierto Británico y el US Open. Además, el campeón recibe exenciones para disputar The Amateur (el abierto británico aficionado y el US Amateur.

Colombia nunca ha podido ganar el torneo. La mejor actuación la consiguió Santiago Gómez, en la edición inaugural, en 2015, cuando el certamen se disputó en Buenos Aires: fue quinto, con 282 golpes, a cinco del campeón, Matías Domínguez.



El LAAC llega este año al campo de El Camaleón en Mayakoba (México), del 16 al 19 de enero. Y en la lista de participantes hay ocho jugadores colombianos, que intentarán romper la maldición.



La lista la encabeza Iván Camilo Ramírez, quien ha participado en todas las ediciones del LAAC y que hoy es el colombiano mejor ubicado en la clasificación mundial amateur: está en la casilla 144. Ramírez tiene dos Top 10 en el torneo: fue sexto en 2016 y noveno el año pasado, en ambos casos, en Casa de Campo (República Dominicana).



Ramírez, nacido en Bucaramanga, terminó su paso en la universidad de Texas Tech y quiere despedirse a lo grande del golf aficionado. “Competir al lado de los mejores me ha dado la posibilidad de aprender lo que me hace falta para llegar allá”, declaró Ramírez a la revista Amigos & Socios, y agregó.

Mi meta es ganar el LAAC en enero de 2020 para obtener la invitación a jugar el Masters ya como golfista profesional

Por lo pronto, Ramírez ya prepara su salto al profesionalismo. Intentó, sin éxito, clasificar al Korn Ferry Tour.



Otros dos jugadores repiten participación en el LAAC: el joven santandereano Juan Camilo Vesga, de 17 años, que el año pasado superó el corte en su debut en Casa de Campo, y el bogotano Daniel Faccini, quien vuelve después de tres años: no pasó el corte en la edición 2017, en Panamá.



Los otros cinco participantes colombianos serán debutantes: los antioqueños José Mario Vega y Simón Correa y los bogotanos Santiago Chamorro, Juan Francisco Mejía y Santiago Bustamante.



“El Latin America Amateur Championship le ha brindado a la región un impulso muy grande, es un enorme soporte para las nuevas generaciones y jugadores. Las Federaciones de golf han tomado nota de lo importante que es fomentar el desarrollo del golf y a los aficionados el campeonato les ha servido como una gran motivación”, declaró el presidente de la Federación Colombiana de Golf, Camilo Sánchez.



DEPORTES