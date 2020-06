Los graves problemas de la NBA y las Grandes Ligas para volver a jugar

El fútbol volvió en Europa, el ciclista ya tiene su calendario, al igual que la Fórmula 1, pero mientras el mundo se alista para volver a la normalidad, en Estados Unidos pasa todo lo contrario con dos disciplinas que tienen millones de seguidores: la NBA y las Grandes Ligas.

Con Kyrie Irving al frente, un grupo de jugadores de la NBA cuestiona si el plan de terminar la temporada en Disney World, Orlando, tiene sentido en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y el clima nacional de protesta contra el racismo.



En una conferencia telefónica con más de 80 jugadores, Irving, jugador de Nets, se opuso al regreso de la competición e hizo un llamado a priorizar la lucha por el cambio social desencadenada en Estados Unidos, tras el crimen de George Floyd el 25 de mayo.



Otros participantes alertaron de los riesgos de contagio de la covid-19 que tendrían que afrontar y cuestionaron las condiciones de aislamiento que quiere aplicar la NBA en la llamada “burbuja” de Disney World, Orlando, donde permanecerán entre uno y tres meses dependiendo de su trayectoria en el campeonato.



El regreso de la NBA, tras la suspensión forzada el 12 de marzo, parecía inminente cuando se aprobó reanudar la temporada el 30 de julio, con 22 equipos, a puerta cerrada en el complejo deportivo, pero hay problemas.



Carmelo Anthony fue de los primeros en expresar sus dudas. “Volver a jugar y hacerlo en Orlando, todavía lo tengo un poco en el aire porque realmente no conocemos todos los detalles”, afirmó el veterano alero de los Portland Trail Blazers.



Malcolm Brogdon (Pacers), uno de los siete vicepresidentes de la NBPA, dijo que varios jugadores le informaron que estaban “muy interesados en la posibilidad de quedarse fuera” de Orlando.



“No apoyo ir a Orlando. No estoy con el racismo sistemático y la basura. Algo huele un poco mal”, dijo Irving.



LeBron James, excompañero de Irving en Cavaliers, optó por no sumarse. “Jugar en Orlando no afectará a su capacidad de seguir inspirando el cambio”, aseguró.



“Adoro la pasión de Kyrie por ayudar a este movimiento. Es admirable e inspiradora. Estoy con él... Pero de la manera correcta y no a costa de toda la NBA y las carreras de los jugadores. Podemos hacer ambas cosas, seguro”, escribió Austin Rivers (Houston Rockets) en su cuenta de Instagram.



La cancelación de la temporada supondría pérdidas salariales de unos 645 millones de dólares, de los cuales los jugadores podrían rescatar 300 millones si aceptan el plan de Orlando.

El béisbol, en vilo



En las Grandes Ligas el problema es otro. La Asociación de Jugadores rechazó la última propuesta para iniciar la temporada. Debido a la ausencia de un acuerdo negociado, el comisionado de las mayores, Rob Manfred, tiene el poder de establecer unilateralmente un cronograma según un acuerdo logrado en marzo entre los jugadores y los propietarios.



En una carta el sindicato de jugadores le pidió a las Grandes Ligas que le informara cuántos juegos tiene intención de llevar a cabo y cuándo harán el informe oficial a los jugadores.



“Ellos quieren jugar. Es lo que somos y lo que hacemos”, dijo el director ejecutivo de la asociación, Tony Clark.



La última propuesta de la MLB al sindicato fue de 72 juegos con el 70 por ciento de los salarios, que serán distribuidos entre los beisbolistas de forma proporcional. Un acuerdo del 26 de marzo entre MLB y el sindicato permite a la liga establecer un calendario. MLB ha indicado que impondría un calendario de aproximadamente 50 juegos y pagaría salarios proporcionales y completos a los jugadores.



Ellos se han mantenido firmes en las conversaciones para un plan de inicio en el que se les pagará salarios completos, mientras que los propietarios han tratado de recortar ese porcentaje.



“Los jugadores acordaron concesiones monetarias de miles de millones como un medio para ese fin, y ante las repetidas filtraciones a los medios y la mala dirección hicimos propuestas adicionales para inyectar nuevos ingresos en la industria, que beneficiarían a propietarios, jugadores, socios de transmisión y aficionados por igual”, indica el texto.



“Se ha hecho evidente que estos esfuerzos han caído en oídos sordos. Los propietarios han denunciado la supuesta falta de rentabilidad de poseer un equipo de béisbol y el comisionado ha amenazado repetidamente con programar una temporada dramáticamente acortada, a menos que los jugadores acuerden más concesiones millonarias”, se afirmó.



Y se agregó: “Nuestra respuesta ha sido consistente en que tales concesiones no están justificadas, serían injustas para los jugadores y que nuestro deporte merece la temporada 2020 más completa posible”.



“Como resultado, desafortunadamente, parece que un diálogo adicional con la liga sería inútil. Es hora de volver al trabajo. Díganos cuándo y dónde”, pidieron los jugadores.Luego, se supo que las Grandes Ligas alcanzaron un acuerdo de mil millones de dólares con Turner Sports, lo que le da a la compañía de transmisión derechos para los juegos de postemporada.





