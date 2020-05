Estos son los primeros deportes en volver a la actividad

La hora cero para el regreso del deporte en Colombia está llegando. Este viernes, el Ministerio del Deporte anunció la reactivación de la actividad física de alto rendimiento, pero que será en fases, de acuerdo a los estudios que se hicieron con cada federación y los protocolos que se establecieron en ese trabajo mancomunado. La idea es volver en junio, pero se espera lo que diga el Ministerio de Salud para poder hacerlo.

“Se ha trabajado articuladamente desde el principio con el Comité Olímpico, las federaciones, el Ministerio de Salud, el ICBF, el Ministerio de Educación. Hoy en día el trabajo debe ser mancomunado, son momentos de pandemia, donde debemos articularnos. Llevamos tres semanas arduamente, reuniéndonos federación por federación, diciéndoles que deben mantener esa solvencia administrativa y pidiéndoles que sean juiciosos en esos protocolos para la reactivación deportiva”, aseguró el ministro Ernesto Lucena.



Según anunció, Mauricio Serrato, coordinador médico del Ministerio, se hizo un primer grupo que tuviera ciertos principios que no aumentaran riesgos de salud por la amenaza del coronavirus dentro de la población.



En ese sentido, esta primera fase, que arrancará en junio, estará enfocada en la práctica individual, en deportes que no tengan contacto, que sea al aire libre, que no tengan tipo de trauma peligroso, porque “un accidente en el pico de la pandemia podría ser peligroso, debido a que los hospitales podrían estar colapsados”. Además, deportes que en cuya práctica no tengan una distancia menor a dos metros, que se pueda hacer un telecontrol y un seguimiento cercano. “Hacer este seguimiento nos va a permitir ver el estado día por día de los deportistas. Y, además, una prueba rápida de covid-19”, dijo Serrato.



En ese sentido, serán el golf, tenis, arquería, tiro deportivo, canotaje, esquí, vela, surf, ciclismo individual, atletismo, ciclismo alto rendimiento, ecuestre, orientación, pesas, triatlón, natación, patinaje de carreras, ruta y motonáutica. La natación será en aguas abiertas y no piscina.



Quedó muy claro que cuando comience en Colombia a tenerse el pico más alto de infectados, podrían presentarse cambios en esas actividades deportivas y hasta suspender cualquier tipo de activación física, entrenamiento y lo que tenga que ver con esto.



“El pico hará modificar todo cuando se esté presentando, eso está presupuestado. Habría hasta que suspender las actividades. Es por eso que comenzamos a activar deportes de bajo riesgo antes del pico e ir haciendo una valoración cómo se va comportando todo. Entendemos los deportistas viven del deporte y que se encuentran en situación difícil, además algunas modalidades tienen un calendario competitivo ya definido”, comentó Serrato.



Finalmente, Lucena insistió con mucho énfasis que hay que apagarse a los protocolos y ser muy conscientes y responsables con las prácticas de los deportes. Además de ir articulando todo hasta poder llegar a las competencias.



“Todos los protocolos deben arrancar con el pico de la pirámide, es decir, con los deportistas élite hasta llegar a todos. Hay que tener una estrecha relación con alcaldes y gobernadores. Sabemos que hay incertidumbre en nuestros hogares, pero debemos ser más responsables y entender que hay que articular todo para el entrenamiento individual, llegar al colectivo y al final pasar a la competencia, siempre y cuando lo per mita esa curva epidemiológica”, añadió el ministro del Deporte.



DEPORTES