La NBA dio a conocer este jueves la lista final de los 75 Mejores Jugadores de su historia, como celebración de su 75 aniversario y entre los nuevos elegidos se encuentran los alas-pivotes, el alemán Dirk Nowitzki y el griego Giannis Antetokounmpo como representantes del baloncesto europeo.

Aunque en realidad serán 76 después de darse un empate en una votación y todos ellos se combinaron para conseguir 158 campeonatos de la NBA con sus respectivos equipos, 730 selecciones al All-Star y anotar un millón y medio de puntos.



Un listado con muchas sorpresas

Los jugadores no se clasificaron en orden y se anunciaron al azar durante un período de tres días. Y la liga no dijo qué jugadores terminaron en esa eliminatoria para determinar el puesto final.



Los 50 jugadores del Top 50, elegidos hace 25 años, durante la celebración del 50 aniversario de la NBA, también entraron en la lista de los 75 mejores.



Una muestra de que los votantes de este equipo respetaron las intenciones de los selectores hace un cuarto de siglo.



De los nuevos nombres en la lista, nueve fueron anunciados durante las dos primeras rondas de presentaciones que se dieron el martes y miércoles se encontraron el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, el pívot Tim Duncan, el alero Kevin Durant, el ala-pívot Kevin Garnett, el escolta James Harden, los bases Allen Iverson, el canadiense Steve Nash y Chris Paul junto a Nowitzki.



Los otros recién llegados fueron anunciados hoy con algunas selecciones obvias junto con algunas sorpresas. El alero Dominique Wilkins fue una omisión notable del equipo del 50 aniversario, pero entró en el equipo del 75 aniversario.



"Me tomó un tiempo superarlo", dijo Wilkins sobre la marginación que sufrió hace un cuarto de siglo.



"Creo que ahora todo está bien conmigo y es momento de celebración". Tampoco Bob McAdoo, otro jugador que no llegó a la lista de los 50 mejores hace 25 años, pero obtuvo suficientes votos para llegar al Top 75.



"Una leyenda dentro y fuera de la cancha", decía un comunicado del Miami Heat, en conmemoración de la selección de McAdoo. "Fue ejemplo de clase dentro y fuera del campo".

LeBron James, jugador de Lakers. Foto: EFE

Los otros recién llegados a la lista, todos anunciados el jueves: Dennis Rodman, Ray Allen, Dwyane Wade, Jason Kidd, Kobe Bryant, Gary Payton, Paul Pierce, Stephen Curry, Reggie Miller, Kawhi Leonard, Damian Lillard, LeBron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis y Russell Westbrook.



"Solo tengo escalofríos. No quiero ser genial y actuar como si esto no significara nada. Es surrealista", dijo Wade en la transmisión televisiva de Turner Sports sobre el anuncio del jueves.



"Ni siquiera se siente real mirarte a ti mismo y decir 'Soy uno de los mejores 75 jugadores en disputar este deporte'". Kidd tuvo una reacción similar, luego de que le dijeran en una entrevista previa al partido antes de que el equipo que ahora entrena, los Dallas Mavericks, abrieran su temporada contra los Atlanta Hawks. "Uno, estoy sorprendido", dijo Kidd.

Aquí están, estos son



"Dos, es un momento surrealista, ¿verdad? Setenta y cinco años, para ser mencionado en esa lista, hay muchos nombres geniales. Estoy feliz de que hayan encontrado la manera de poner mi nombre en esa lista, dado que es todo un orgullo como profesional y persona".



De acuerdo a la información ofrecida por la liga, el equipo del 75 aniversario de la NBA quedó establecido por orden alfabético por Kareem Abdul-Jabbar; Ray Allen; Giannis Antetokounmpo; Carmelo Anthony; Nate Archibald; Paul Arizin; Charles Barkley; Rick Barry; Elgin Baylor; Dave Bing; Larry Bird; Kobe Bryant; Wilt Chamberlain; Bob Cousy; Dave Cowens; Billy Cunningham; Stephen Curry; Anthony Davis; Dave DeBusschere; Clyde Drexler; Tim Duncan; Kevin Durant; Julius Erving; Patrick Ewing; Walt Frazier. Kevin Garnett; George Gervin; Hal Greer; James Harden; John Havlicek; Elvin Hayes; Allen Iverson; Lebron James; Magic Johnson; Sam Jones; Michael Jordan; Jason Kidd; Kawhi Leonard; Damian Lillard; Jerry Lucas; Karl Malone; Moses Malone; Pete Maravich; Bob McAdoo; Kevin McHale; George Mikan; Reggie Miller; Earl Monroe; Steve Nash; Dirk Nowitzki. Hakeem Olajuwon; Shaquille O'Neal; Robert Parish; Chris Paul; Gary Payton; Bob Pettit; Paul Pierce; Scottie Pippen; Willis Reed; Oscar Robertson; David Robinson; Dennis Rodman; Bill Russell; Dolph Schayes; Bill Sharman; John Stockton; Isiah Thomas; Nate Thurmond; Wes Unseld; Dwyane Wade; Bill Walton; Jerry West; Russell Westbrook; Lenny Wilkens; Dominique Wilkins y James Worthy.



EFE