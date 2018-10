Martínez, Báez y Arenado, latinos favoritos al MVP en Grandes Ligas

Tras una campaña de lujo, el cubano J.D. Martínez (Medias Rojas), el boricua Javier Báez (Cachorros) y el boricua-cubano Nolan Arenado (Rockies) son los latinoamericanos que salen de favoritos para ser premiados con el trofeo de MVP (Jugador Más Valioso), en la Liga Americana el primero, y por la Nacional los dos últimos.

Los estadounidenses Mookie Betts (Medias Rojas) y Christian Yelich (Cerveceros) también tienen muchas papeletas para ser tomados en cuenta para el pergamino en la Americana y Nacional, respectivamente. Martínez estuvo coquetenado con la ´Triple Corona´ hasta hace un mes, cuando lideraba promedio de bateo, jonrones e impulsadas.



Empero, su compañero Betts se despegó velozmente en el primer casillero, que comanda con .346 de promedio, y Khris Davis (Atléticos) lo hizo en jonrones con 48. Martínez si se quedó con el liderato de remolcadas en ambas Ligas con 130 compañeros empujados para la goma.



El cubanoestadounidense marcha segundo en promedio con .330 y segundo también en bambinazos con 43. Tanto Martínez como Betts son responsables de que los Medias Rojas conquistaran la División Este de la Liga Americana por tercer año consecutivo. Los Medias Rojas esperan ahora por el ganador del comodín el miércoles entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos. En tanto, Yelich también soñó con la ´Triple Corona´ hasta el último día de la temporada.



Los Cerveceros tienen un juego de desempate este lunes con los Cachorros de Chicago, para ver quien se queda con la División Central de la Nacional o con el comodín. En ese partido, Yelich debería conectar dos jonrones y empujar tres anotaciones para superar a Arenado y Báez, respectivamente, y poder llevarse la ´Triple Corana´. Algo muy dificil pero no imposible, ya que lo ha hecho en otras ocasiones.



En la Nacional, Yelich es el más seguro para llevarse el MVP, pues el liderazgo de bateo no hay quien se lo quite, ya que comanda con .323 el ´Viejo Circuito´. Arenado esta de líder jonronero en la Nacional con 37 cuadrangulares y segundo en empujadas con 109, mientras que Baéz lidera las remolcadas con 111.



Yelich, Arenado y Báez pueden aumentar su cosecha ofensiva este lunes, pues los tres tienen que disputar partidos de desempate, pues Báez va contra Cerveceros y Arenado con sus Rockies ante los Dodgers de Los Angeles para decidir la División Oeste.



Los premios de ´Novato del Año´ y de pitcheo Cy Young, serán también muy disputados con varios latinoamericanos, como el lanzador dominicano Luis Severino (Yankees), el también quisqueyano Miguel Andújar (Yankees) y los venezolanos Gleyber Torres (Yankees) y Ronald Acuña Jr. (Bravos). Andújar, que promedió .297 con 27 jonrones y 92 impulsadas, conectó 45 dobletes para superar el récord para novatos del legendario Joe DiMaggio, con 44 en 1936. Por su parte, Torres, que terminó con promedio de .274 con 24 bambinazos y 77 empujadas también tiene muchas posibilidades en la Liga Americana. Andújar y Torres tienen un serio oponente en el japonés Shohei Ohtani (Angelinos).



En la Nacional, el venezolano Acuña Jr. y el dominicano Juan Soto, de los Nacionales de Washington, también luchan palmo a palmo el Novato del Año. Acuña, posiblemente el más favorito, promedia .293 con 26 bambinazos y 64 impulsadas, en tanto Soto lo hace para .292 con 22 cuadrangulares y 70 empujadas.



En cuanto al Cy Young, los favoritos son, por la Liga Americana, Severino, Blake Snell (Rays), Corey Kluber (Indios) y Justin Verlander (Astros), mientras que por la Nacional lo son Max Scherzer (Nacionales), Aaron Nola (Filis) y Jacob deGrom (Mets). Severino tiene marca de 19-8 con 3,39 de efectividad y 220 ponches; Snell (21-5) con 1,89 de carreras limpias y 221 abanicados, Verlander (16-9) con 2,52 y 290 ponches y Kluber (20-7) con 2,89 con 222 KO.



Este último va por su tercer premio de este tipo. Verlander ganó un Cy Young en el 2011, cuando también logró la ´Triple Corona´ en el pitcheo (victorias, promedio y ponches) con los Tigres. Por la Liga Nacional, Scherzer, que va por su cuarto Cy Young, presenta balance de 18-7 con 2,53 de efectividad y 300 ponches; Nola (17-6) con 2,37 y 224 abanicados y deGrom (10-9) con 1,70 y 269 KO.



AFP