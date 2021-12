El exbaloncestista argentino de los San Antonio Spurs Emanuel 'Manu'

Ginóbili dijo que siente "honor" por haber sido nominado para ingresar al Salón de la Fama en septiembre de 2022 porque es algo "muy importante" para el baloncesto.

"Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambian si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet", dijo en diálogo con el programa Solo Básquet Magazine, que se emite por Internet.



Ginóbili (Bahía Blanca, 1977) llegó a la NBA en julio de 2002 y se retiró en agosto de 2018, después de 16 temporadas en las que ganó cuatro anillos en 2003, 2005, 2007 y 2014.



El escolta, que figura entre los 50 preseleccionados para ingresar en el Salón de la Fama, también logró un oro (Atenas 2004) y un bronce olímpico (Pekín 2008) y fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002.

El listado del Salón

Kareem Abdul-Jabbar

Ray Allen

Nate Archibald

Paul Arizin

Al Attles

Charles Barkley

Don Barksdale

Rick Barry

Elgin Baylor

Zelmo Beaty

Walt Bellamy

Dave Bing

Larry Bird

Chris Bosh

Bill Bradley

Carl Braun

Kobe Bryant

Al Cervi

Wilt Chamberlain

Maurice Cheeks

Nat Clifton

Chuck Cooper

Bob Cousy

Dave Cowens

Billy Cunningham

Louie Dampier

Bob Dandridge

Mel Daniels

Adrian Dantley

Davies

Dave DeBusschere

Vlade Divac

Clyde Drexler

Joe Dumars

Tim Duncan

Alex English

Julius Erving

Patrick Ewing

Walt Frazier

Joe Fulks

Harry Gallatin

Kevin Garnett

George Gervin

Artis Gilmore

Tom Gola

Gail Goodrich

Hal Greer

Richie Guerin

Cliff Hagan

John Havlicek

Connie Hawkins

Elvin Hayes

Spencer Haywood

Tom Heinsohn

Grant Hill

Bob Houbregs

Bailey Howell

Dan Issel

Allen Iverson

Buddy Jeannette

Dennis Johnson

Gus Johnson

Magic Johnson

Neil Johnston

Bobby Jones

K.C. Jones

Sam Jones

Michael Jordan

Jason Kidd

Bernard King

Toni Kukoc

Bob Lanier

Clyde Lovellette

Jerry Lucas

Ed Macauley

Karl Malone

Moses Malone

Pete Maravich

Sarunas Marciulionis

Slater Martin

Bob McAdoo

George McGinnis

Tracy McGrady

Dick McGuire

Kevin McHale

George Mikan

Vern Mikkelsen

Reggie Miller

Yao Ming

Moncrief

Karl Monroe

Alonzo Mourning

Chris Mullin

Calvin Murphy

Dikembe Mutombo

Steve Nash

Hakeem Olajuwon

Shaquille O'Neal

Robert Parish

Gary Payton

Drazen Petrovic

Bob Pettit

Andy Phillip

Paul Pierce

Scottie Pippen

Jim Pollard

Dino Radja

Frank Ramsey

Reed

Mitch Richmond

Arnie Risen

Oscar Robertson

David Robinson

Rodgers

Dennis Rodman

Bill Russell

Arvydas Sabonis

Ralph Sampson

Dolph Schayes

Bill Sharman

Jack Sikma

John Stockton

Maurice Stokes

Isiah Thomas

David Thompson

Nate Thurmond

Jack Twyman

Wes Unseld

Chet Walker

Ben Wallace

Bill Walton

Bobby Wanzer

Chris Webber

Jerry West

Paul Westphal

Jo White

Lenny Wilkens

Jamaal Wilkes

Dominique Wilkins

James Worthy

George Yardley



