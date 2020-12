Los Indios de Cleveland cambiarán de nombre, pero no de inmediato

Los Indios de Cleveland, una institución con 105 años de existencia, solo podrán cambiar su nombre al menos hasta después de la temporada de 2021, tiempo considerado necesario para encontrar un sustituto y resolver asuntos de mercadeo, informó este lunes el propietario Paul Dolan.

El cambio de nombre ha sido un clamor mayoritario expresado por aficionados, jugadores, grupos de nativo-americanos, líderes cívicos de Cleveland, patrocinadores y especialistas de la cultura estadounidense.



"Hay una gran cantidad de personas en esta comunidad que están molestas y ofendidas por nuestro nombre, y no hay motivos para que llevemos un nombre que divida a tantos", manifestó Dolan al ratificar el compromiso con el anunciado cambio de nombre.



Sin embargo, el club de Cleveland continuará siendo reconocido como los Indios, nombre que han llevado desde 1915, hasta que elijan un nombre nuevo y se resuelvan varios asuntos relacionados con el mercadeo y la comercialización deportiva.



Por lo anterior, no se espera que al menos hasta 2022 pueda darse el cambio definitivo. Dolan aclaró que el equipo no usará su nombre informal, la Tribu. "No nos alejaremos a medias del nombre de los Indios", expresó.



Grupos culturales del país han rechazado el uso de nombres y símbolos indígenas por parte de equipos deportivos profesionales o aficionados. Cleveland retiró el controvertido logo del Jefe Wahoo de sus gorras y camisetas antes de la temporada de 2019, aunque el club es el dueño de los derechos de comercialización y ha seguido vendiendo artículos con dicho emblema.



Dolan adelantó que como parte del diálogo sobre el nombre, el conjunto ha decidido donar todo lo recaudado de las ventas de los artículos del Jefe Wahoo a causas benéficas que trabajen en favor de la comunidad nativo-americana.



En julio, poco después de que el equipo de la NFL en Washington anunció el cambio de nombre, Dolan dijo en un comunicado que Cleveland observaría "el mejor camino hacia un cambio de nombre".



Dolan, quien es de una quinta generación oriunda de Cleveland, dijo que comprende a la vez al grupo que se opone a la decisión del equipo, y admitió que el equipo sufrirá con una importe deserción de aficionados.



"Entendemos que para mucha gente será difícil acoplarse. Pero espero, con el paso del tiempo, que se le dé la bienvenida al proceso del nuevo nombre. Espero que sea un nombre que logre unir a la comunidad y que tenga más de 105 años de vida".



Los muchos críticos a su decisión, anticipan que las perdidas económicas del equipo serán considerables durante un largo periodo de tiempo y la consecuente devaluación como franquicia.



DEPORTES

Con Efe