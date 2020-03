Momentos memorables en aperturas de temporadas de Grandes Ligas 

Se suponía que el 26 de Marzo se iniciaba la temporada de béisbol de Grandes Ligas, con la debida anticipación después de la victoria de los Washington Nationals ante los Houston Astros en la pasada Serie Mundial.

Para la gran fanaticada mundial del béisbol, la apertura de la temporada 2020 era la mejor señal después del grave escándalo de trampas en el campo de juegos, los controversiales castigos de ciertos (no todos) los implicados en ello, y los contratos muy lucrativos de varios agentes libres.



Pues bien, llego el coronavirus como bateador emergente no anunciado, y todo se ha pospuesto indefinidamente.



Para levantarnos el ánimo, le damos un vistazo a los momentos históricos en Ligas Mayores, del Día de Apertura – Opening Day – en las diferentes temporadas.



1923: Babe Ruth pega homerun en la Inauguración del Yankee Stadium original.



En el primer juego en el viejo Yankee Stadium, “La Casa que Ruth Construyó,” el Bambino bateo en la baja del tercer inning, un cuadrangular con dos compañeros en base hacia las graderías del jardín izquierdo, ante más de 65,000 espectadores. Los Yankees vencieron a los Medias Rojas de Boston, 4 carreras a 1.



1940: Bob Feller, lanza juego sin hits.



El miembro del Salón de la Fama, el derecho Bob Feller, lanzó el único juego sin hits en un juego de apertura de temporada. A sus 22 años, el Rápido Feller blanqueó a las Medias Blancas de Chicago, 1 a 0, en un día brutalmente frío y ventoso. 14, 000 espectadores en Chicago.



1947: Jackie Robinson se convierte en el primer pelotero negro en Ligas Mayores.



Con solo seis días de haber sido llamado por los Dodgers a la Gran Carpa, Jackie Robinson, jugando la primera base hasta el quinto inning, se va de 0-3.



Sin embargo, su presencia en el campo de juego cambia la historia del béisbol para siempre al ser el primer pelotero negro en Ligas Mayores.



1950: Presidente Harry Truman, envía dos primeros lanzamientos.



Uno con la zurda, uno con la derecha. Tradicionalmente el Presidente de los Estados Unidos hacia el primer lanzamiento en los juegos de apertura de temporada beisbolera. El ambidextro Truman, lanza dos diferentes bolas y los Washington Senators le ganan a los Philadelphia Athletics 8 a 7.



1965: Lanzador Don Drysdale blanquea y batea cuadrangular en juego inaugural.



El derecho de los Dodgers de Los Angeles, miembro del Salón de la Fama, lanza juego sin carreras y pega cuadrangular por primera vez en la historia, en partido que los Dodgers ganan 6 a 1, ante los Mets en New York.



1974: Hank Aaron empata a Babe Ruth en cuadrangulares.



El toletero Hank Aaron llega a la temporada 1974, con 713 homers, debajo de inmortal Babe Ruth. En el primer juego de temporada, Aaron empata al Babe con 714, frente al lanzador Jack Billingham de los Rojos de Cincinnati.



1988: George Bell, batea tres home runs en la historia de juegos de apertura.



El dominicano George Bell, se convierte en el primer pelotero en la historia en batear tres cuadrangulares (todos contra Bert Saberhagen) en un juego de inicio de temporada y los Toronto Blue Jays vencen a los Kansas City Royals.



2018: Ian Happ, batea cuadrangular en el primer lanzamiento en juego apertura.



El jardinero central Ian Happ de los Chicago Cubs, no desperdicio ningún tiempo al pegarle un cuadrangular al primer lanzamiento del juego, una recta, bien recta al pitcher José Ureña de los Miami Marlins. El batacazo se fue hasta las sillas del jardín derecho.



Javier Cabrera Bolaño