Colombia juega dos cartas en el Latin America Amateur Championship

Colombia es uno de los países con mayor número de representantes en el Latin America Amateur Championship, que comienza este jueves en el campo de El Camaleón, en Mayakoba (México).

El torneo le entrega al ganador cupos directos para el Masters de Augusta y el Abierto Británico, además de una casilla para el torneo final de clasificación para el US Open, entre otros beneficios.



De los ocho representantes, dos parecen tener grandes opciones de conseguir una victoria esquiva para el golf colombiano. La mejor figuración la obtuvo Santiago Gómez, quinto en la primera edición del torneo, en 2015.

Pero otros nombres que hoy son importantes en el profesionalismo también pelearon por la corona, como Juan Sebastián Muñoz, que fue top 10 ese mismo año, o Nicolás Echavarría, que llegó a ser líder parcial en 2016.



Las cartas de Colombia combinan juventud y experiencia. Uno, Juan Camilo Vesga, que apenas tiene 17 años y ya pasó el corte en su debut en el torneo el año pasado, en Casa de Campo (República Dominicana). El otro, Iván Camilo Ramírez, que ha jugado todas las ediciones del torneo y que fue dos veces Top 10, en 2016 y 2019.



Ramírez viene de integrar el equipo que ganó la Copa Andes en 2019 y fue el primer colombiano en jugar la Arnold Palmer Cup, un torneo similar a la Presidents Cup, pero con amateurs. Ahora quiere buscar una victoria que cerraría de la mejor manera su ciclo como jugador aficionado.



“Terminé la universidad en mayo y el objetivo era prepararme para este torneo y jugar mi mejor golf en enero, así que he hecho la preparación bien y todos los torneos que he jugado no solo ha sido preparación sino también buena competencia. Como dije, la Palmer Cup y The Spirit son eventos muy buenos con jugadores de buena calidad”, dijo Ramírez.



Ramírez logró sus dos Top 10 en República Dominicana, en un campo de condiciones muy parecidas a El Camaleón. “Hace ya bastante que he estado jugando y he visto condiciones similares porque en Texas Tech es bastante ventoso. Siento que si sopla tengo una buena chance”, señaló. Y agregó:

Por su parte, Vesga está listo para comenzar en junio su carrera en el golf universitario estadounidense. El año pasado, en Casa de Campo, terminó en la casilla 43, con 297 golpes (+13), pero con una muy buena ronda de cierre, 69 golpes.

Juan Camilo Vesga Foto: Enrique Berardi / LAAC





“El año pasado fue la primera vez que jugaba un evento de la calidad del Latin America Amateur Championship. Fue una buena oportunidad para demostrarme a mí mismo que tengo la oportunidad de jugar con los mejores jugadores. Me hizo saber qué necesitaba mejorar. Me hizo aprender muchas cosas para mejorar para el próximo evento y por supuesto para este año”, declaró Vesga.

El torneo este año tiene la motivación adicional del cupo directo al Open Británico, que hasta el año pasado no estaba presupuestado.



“Este torneo te enseña muchas cosas, es una motivación extra durante el año, te da la oportunidad de jugar los dos torneos más importantes del planeta, y es maravilloso tener esta oportunidad en Latinoamérica, donde el golf no es tan grande como en otras partes del mundo”, dijo Vesga.



Ramírez comenzará a jugar este jueves a partir de las 12:22 de la mañana, junto a otros dos golfistas con mucha experiencia en el torneo, el peruano Julián Perico (uno de los favoritos) y el chileno Agustín Errázuriz. Vesga estará en el campo desde la 1:17 de la tarde.



La delegación colombiana la completan Julián Faccini, quien vuelve al torneo después de tres años, y cinco debutantes: los antioqueños José Mario Vega y Simón Correa y los bogotanos Santiago Chamorro, Juan Francisco Mejía y Santiago Bustamante.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Mayakoba (México)

* Invitado por el LAAC​