El machismo en el deporte, un mal que parece no acabar

“Adelante con la moda” fue la frase con la que el periodista Andrés Marocco le dio paso a su compañera de programa, Andrea Guerrero, durante el análisis del partido de pretemporada en el que Santa Fe venció 2-1 al Cali, generando en ella mucha molestia al interpretar ese comentario como machista. Este es un nuevo caso de un mal que se vive hace años en el deporte.

“¿Usted me está queriendo decir que yo vengo acá a hablar de moda?, si es así, creo que está muy equivocado. Bienvenido al siglo XXI. Suele pasar, empezó con el control de televisión, ya vamos conduciendo los programas" fue la respuesta al aire de Guerrero.

Muchos fueron los comentarios en las redes sociales. Unos a favor y otros en contra de la respuesta de la periodista. Ella en su cuenta oficial de Twitter le contestó a una persona, defendiendo su postura: “Mis posturas no dependen de si estoy al aire o no”.

Gracias. Mis posturas no dependen de si estoy al aire o no. Feliz noche! — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) January 14, 2020

Este tipo de comentarios ya habían pasado en el país. En el 2016, el reconocido periodista César Augusto Londoño, en una entrevista con la atleta antioqueña y campeona olímpica Caterine Ibargüen, le hizo una entrevista y, en especial una pregunta, que generó el malestar de la deportista y las mujeres.



"¿Y quién le consiente en la vida real las piernas?", preguntó Londoño. "Carolina, Carolina, mi fisioterapeuta (risas)". La entrevista prosigue y el periodista consulta: "¿Y no hay por ahí un negro que se las consienta?". La respuesta de Ibargüen fue con una risa nerviosa: "No, no (risas)".



César Augusto Londoño intentó saber si estaba con alguien y narró ese momento con ella a solas a sus oyentes. "Ahora que estamos aquí, le estoy viendo prácticamente el cuerpo destapado, la gente me puede perfectamente envidiar, porque está maravillosa. Cuénteme, ¿quién es el 'machucante' oficial?".



En el audio solo se escucha una larga risa de Ibargüen y responderle en varias oportunidades que "no y no", sobre el posible novio.

Camino difícil

En un pódcast del diario español Marca, llamado ‘El toque de Lorena’, la periodista Lorena González expone las dificultades que tienen que vivir las mujeres para poder moverse en el mundo del periodismo deportivo, en el que, considera, los hombres son los privilegiados.



“Terreno pantanoso y casi exclusivo para los hombres. A mí me ha costado casi ocho años de tener esa sensación de sentirme valorada. He escuchado barbaridades y seguro me tocará seguirlas escuchando”, asegura González.

Dentro de las panelistas, la periodista Mónica Marchante aseguró que lo más complicado para una mujer en el periodismo deportivo es demostrarles a las personas que también pueden moverse en ese medio.



“Lo peor es tener que derribar puertas. De inicio te dicen no, y tienes que convencer a todos de que puedes. Seguimos sin acceder a sitios de hombres, que a la larga son las direcciones”, comentó.

Por su parte, la también periodista Susana Guasch dijo: “Hay poca gente que cree que una mujer puede hablar de fútbol como un hombre. Con las redes sociales se pueden ver miles de menciones, y la mayoría son insultos. Tan solo tres serán halagos. Hay que tener las mismas oportunidades que un hombre. No más, las mismas”.

Finalmente, Blanca Benavent afirmó que le tocó vivir momentos en los que le recomendaban ir a realizar labores domésticas y no estar en el mundo del periodismo deportivo. “Se han vencido algunas barreras, como cuando se iba a un cubrimiento deportivo y se escuchaba ‘tú vete a asear’ y esas cosas. Hay territorios en los que nos falta mejorar”.

Malos comentarios

Han sido varios los casos de machismo dentro del deporte. No solo periodistas han tenido que ver con malos comentarios o preguntas fuera de tono, sino que atletas y directores deportivos también han caído en estas fallas.



"No creo que una mujer tenga las capacidades físicas para conducir rápido un carro de Fórmula 1, y no se le tomaría en serio” fue la frase que de Bernie Ecclestone, dueño de la Fórmula 1, consultado por si una mujer podría correr en la máxima categoría del automovilismo.

La tenista canadiense Eugenie Bouchard ha sido varias veces víctimas de comentarios machistas por parte de periodistas. En una ocasión, después de haber ganado un partido, un periodista prefirió ponerla a modelar su minifalda, en vez de preguntarle por su victoria. En otra oportunidad, la cuestionaron por su peinado y con cuál se vería mejor.



Por otro lado, en una ocasión el tenista serbio Novak Djokovic generó una polémica al decir: “Tenemos muchos más espectadores en los partidos de hombres, deberíamos ganar más”.

Esa frase se suma a la del boxeador Tyson Fury, quien en una entrevista arremetió contra las mujeres diciendo: "Yo creo que el mejor lugar para una mujer es en la cocina y de espaldas. Esa es mi creencia personal. Que me haga una buena taza de té, eso es lo que creo".



