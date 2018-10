A qué se enfrenta Juan Sebastián Muñoz en su regreso al PGA Tour

Después de un año en el web.com Tour, en la que terminó entre los diez primeros de la lista de ganancias de la temporada regular, Juan Sebastián Muñoz regresa este jueves al PGA Tour, el máximo circuito mundial de golf. La temporada 2018/19 comienza con el Safeway Open, en Napa (California, EE. UU.).

El colombiano se enfrenta a un circuito con algunas modificaciones con respecto a su primera temporada, la de 2016/17: un Major que cambia de fecha, un formato nuevo para los playoffs de la FedEx Cup y nuevos torneos en el calendario. Este es el panorama para Muñoz a partir de hoy:

Qué puede jugar

Muñoz llega con mejor estatus a su segunda temporada en el PGA Tour. En el 2016, cuando consiguió su casilla por primera vez, terminó de 22 en la temporada regular del web.com Tour y luego no pasó ningún corte en las finales, lo que limitó su participación. Esta vez podría disputar al menos 20 torneos. Aún no puede ir a los torneos del World Golf Championship ni a los Majors, por su posición en el escalafón mundial, aunque al Abierto Británico y al US Open podría llegar por la vía de la clasificación. Hoy está en el puesto 248 del ranking.

El calendario

La temporada 2018/19 tiene 46 torneos, dos menos de los que se jugaron en 2017/18. Los dos torneos eliminados, el Houston Open y The Greenbrier Classic, volverán en la temporada 2019/20. El calendario se redujo para que los playoffs de la FedEx Cup terminen en la última semana de agosto.

Nuevo premio para la temporada regular

A partir de este año, se repartirán 10 millones de dólares para los diez mejores de la temporada regular, que termina el 4 de agosto con el Wyndham Championship. El líder se llevará dos millones de dólares; el segundo, 1,5 millones, y los valores irán bajando hasta el que ocupe décimo lugar, que recibirá 500 mil dólares.

Los Majors cambian de orden

El Masters seguirá siendo el primer Major en el calendario de la temporada: irá del 11 al 14 de abril. Pero ahora, el segundo será el PGA Championship, que pasa de la segunda semana de agosto a jugarse, en 2019, del 16 al 19 de mayo. El US Open y el Abierto Británico mantienen sus fechas, en la tercera semana de junio y la tercera semana de julio, respectivamente. El cambio de fecha del PGA Championship también implica que The Players, el ‘quinto grande’, se juegue más temprano: irá del 14 al 17 de marzo.

La FedEx Cup se reduce y cambia

El formato de las finales de la FedEx Cup también cambia: ya no serán cuatro torneos, sino tres: se elimina el Dell Technologies Championship. Al primer torneo, el Northern Trust Open, llegarán los 125 primeros de la temporada. Al segundo, el BMW Championship, los mejores 70. Y al último, el Tour Championship, los 30 mejores, pero con un revolucionario formato: quien llegue como líder de la FedEx Cup a ese torneo, comenzará con un score de diez bajo par. El segundo, con -8, el tercero, con -7; el cuarto, con -6, y el quinto, con -5. Del sexto al décimo, con -4; del undécimo al decimoquinto, con -3; del decimosexto al vigésimo, con -2; del vigésimo primero al vigésimo quinto, con -1, y los que estén del puesto 26 al 30 entran con el par de campo. El premio para el campeón de la FedEx sube de 10 a 15 millones de dólares.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc