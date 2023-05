Lorena Novoa ejercía su labor de todos los días en el despacho de la Dimayor, como Secretaria General y mano derecha del presidente Fernando Jaramillo, cuando recibió la carta que estaba esperando con tanta expectativa, desde Lausana, Suiza, firmada por Matthieu Reeb, Director General del TAS (Tribunal de Arbitramento Deportivo).

La carta contenía la respuesta a su postulación para ser parte del grupo de árbitros del TAS, órgano internacional de arbitraje o mediación que dirime disputas en torno al deporte. El documento certificaba que había sido elegida para el periodo 2023-2026 para la lista general y la lista de fútbol.



Lorena, bogotana, especialista en derecho deportivo, con enorme experiencia en este campo, con paso por el antiguo Coldeportes en la Oficina de Inspección y Vigilancia, y quien desde 2021 está en la Dimayor, se convierte en la primera mujer colombiana (en espera de conocerse la totalidad de elegidos para este periodo) en hacer parte de este selecto grupo internacional. Ella será una de las encargadas de gestionar los conflictos que se generan en el deporte mundial y de buscarles soluciones. En charla con EL TIEMPO habló de sus expectativas.

Una colombiana en el TAS

¿Cómo se da esta elección en el Tribunal de Arbitraje Deportivo?

Para poder ingresar al TAS es un proceso que se efectúa generalmente por quienes hacen parte de toda la actividad deportiva. Cuando se solicitó por parte de la Fifa si alguien en Colombia aspiraba a aplicar como árbitro, aporté la documentación y esperábamos la respuesta por parte del ICAS, que es el órgano independiente que selecciona los árbitros. Afortunadamente se cumplían los requisitos para obtener esta designación.



Se trata de la primera mujer colombiana en el TAS... ¿Qué significa?

No se ha publicado la totalidad de personas que fueron escogidas para este nuevo periodo… sería apresurado decir que soy la única, pero sí puedo decir que antes de esta designación no contábamos con ninguna mujer árbitro colombiana en el TAS, esto representa no solo un orgullo como país sino también un reconocimiento a una trayectoria de años y es el cumplimiento de una meta…

Lorena Novoa llega al TAS. Foto: Dimayor

Hablemos de su trayectoria… Especialista en derecho deportivo, estuvo en el antiguo Coldeportes, desde 2021 está en Dimaror...

No solo acompañé procesos en el ámbito colombiano en la Oficina de Inspección de Coldeportes, posteriormente hice acompañamiento en Federaciones, en ligas en el ámbito disciplinario, estuve en el IDRD apoyando a la dirección general, la secretaria y la oficina de control interno, y luego con los años viene una proyección internacional: apoyo a organismos internacionales, como los procesos electorales del Comité Olímpico de Panamá, el proceso en el Comité al colombiano, a la ODEOB, que es la Organización Deportiva Bolivariana, y acompañé este ejercicio con un trabajo académico al traer el máster en derecho deportivo del cual fuí profesora y coordinadora y alumna. Cuando termino derecho deportivo internacional tuve que estudiar en una universidad española en la modalidad iberoamericana para conocer otras experiencias y ampliar el portafolio profesional.

¿Cuáles serán sus funciones específicas en el TAS?

Al ser designada como árbitro el alcance es importante, se establece que hago parte de la lista general y la lista de fútbol… esto delimita el conocimiento de los asuntos; el gran porcentaje son casos hoy en día en el TAS son de fútbol… al pertenecer a esta lista da una expectativa más grande de participación; y el de asuntos generales permite que en virtud de la experiencia que tengo en otros deportes poder participar en esos procesos. Mi participación será en la medida en que las formaciones arbitrales sean de oficio o por interés de la partes y sea convocado un tribunal de arbitramento.



¿Se radica en Lausana (sede principal del TAS)?

No, no es necesario desligarse del trabajo que uno tiene, muchos árbitros pertenecer a despachos privados u organizaciones deportivas, y solo cuando son convocados viajan o están de manera virtual.



Es decir, sigue con su cargo en la Dimayor...

Así es.

¿Cuáles son los temas punzantes que le generan mayores expectativas…?

En fútbol, donde existe mayor regulación, eso genera conflictos, y existen retribuciones económicas y todo conflicto derivado por ejemplo de incumplimientos al estatuto del jugador o que conlleve connotación económica o de principios propios del derecho deportivo, conllevan conflictos donde se convocan a los árbitros; diría que es el conjunto de normas como el estatuto del jugador o en materia disciplinaria, alguna apelación... es un espectro muy grande y lo que el TAS busca es garantizar el principio de especialidad en el deporte y que cualquier conflicto pueda ser resuelto por árbitros especializados.



¿Temas gigantes como transferencias de jugadores y el dopaje serán asuntos claves en su agenda...?

El tema de las transferencias genera muchas controversias. Esperemos que sea uno de los temas que me corresponda tratar. En cuanto a dopaje, el TAS abrió una división especializada en dopaje donde ellos constituyen listas especiales. Es un ámbito diferente para mí.

Sede de la Fifa, en Zurich Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo es la relación TAS - Fifa?

No existe conflicto como tal, porque la institución del arbitraje en el deporte desde su creación siempre buscó garantizar la protección de los conflictos y poderlos resolver desde la especialidad, para que un tribunal ordinario o juez no desconociera esa especificidad y ante todo se garantizara en los tiempos de la competición que son muchas veces tan diferentes. Aquí estamos hablando de controversias internacionales y con la aparición del TAS se resuelve ese tema de darle ese carácter transnacional y poder respetar los precedentes y fallarlos y esa uniformidad va generando ese reconocimiento del TAS, y por eso la Fifa reconoce su importancia y somete sus conflictos al TAS. La postura puede ser contra una contraparte, pero no contra la figura del TAS que es reconocida, validada y respetada por todos los que somos parte de las instituciones del deporte.



¿Cómo se llega a ser árbitro deportivo, qué se necesita?

Uno tiene que tener experticia en el ámbito del arbitraje y de resolución de conflictos… A lo largo de mi ejercicio profesional he sido árbitro, estoy en la lista de Cámara de Comercio de Cali en deporte, he tenido que atender conflictos específicos y resolverlos de alguna manera. Esta responsabilidad es un reto porque es la aplicación del reglamento propio del TAS para resolver conflictos y establecer el análisis del caso y entender los principios propios del arbitraje y del derecho deportivo para resolver el conflicto planteado.



En la Dimayor le ha tocado afrontar asuntos como el tema de los acuerdos para la convención colectiva de trabajo

Sí estoy al frente de estos temas, esto es diferente, es de naturaleza planteada ante el Ministerio del Trabajo, en virtud de un trámite que se adelanta ante la OIT, pero desde el punto de vista jurídico siempre hemos tenido una postura muy clara que consideramos respaldada en el ordenamiento, esperamos que se respete, pero cada vez que hemos sido llamados por el ministerio hemos estado atentos y ahora resta ver qué resulta del trámite, pero tengo que conservar esa confidencialidad.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

