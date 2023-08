El Grand Prix Internacional que tendrá lugar en la Unidad Deportiva de El Salitre, en Bogotá, se realizará de 8 a.m. a 7 p.m. y tendrá dos jornadas: un Festival Invitacional en la mañana, preparatorio para los Juegos Deportivos Nacionales 2023, y las competencias del Grand Prix Internacional, en la tarde, en la categoría mayores, en las que se darán cita atletas de países como Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, entre otros.

Paulo Villar, presidente de la Liga de atletismo de Bogotá, afirma que “este campeonato es un buen evento para que los atletas que siguen en la búsqueda de la marca para los Juegos Panamericanos la puedan obtener”.

Cabe resaltar que este certamen cuenta con el aval de la Confederación Suramericana de Atletismo y de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (World Athletics).



Además, ya está cerca el Campeonato Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría. En los próximos días la Federación Colombiana de Atletismo definirá la nómina de atletas que nos representarán en este certamen.

'Mis objetivos siempre han sido claros'



Con un registro de 8,29 metros, Arnovis Dalmero subió a lo más alto del podio en el Campeonato Suramericano de Atletismo realizado del 28 al 30 de julio en Sao Paulo, Brasil. Desde principios de 2023, comenzó el camino para lograr esta marca que le dio el tiquete directo para seguir con la mirada puesta en Budapest y París.



“Mis objetivos siempre han sido claros: poder conseguir una medalla mundial y destacar lo mejor que pueda. Voy a dar lo mejor de mí para que se vea reflejado en las marcas, quién quita que salga una muy buena”. Con esta marca mejoró el récord nacional mayores, que estaba bajo su posesión.

Arnovis Dalmero Foto: Archivo EL TIEMPO



Salto tras salto, su mayor desafío es ser constante y superar cada vez más sus registros.



“Es un poco duro para los deportistas porque uno termina de competir y tiene que seguir entrenando, seguir con la preparación para la próxima competencia y estar mejor. Es un gran reto pero toca saberlo sobrellevar”. En el Mundial de Budapest espera superar la marca realizada en Brasil que actualmente lo ubica como noveno en el ranking del mundo.



La altura de Bogotá y la condiciones de la pista, son algunos de los factores que para Arnovis convierten al Grand Prix Internacional en una oportunidad para realizar buenas marcas, teniendo en cuenta que parte de su calendario de competencias se vio afectado por una lesión que le impidió hacer parte de la nómina colombiana que nos representó en los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. “Saltar lo mejor que se pueda, qué tal que salga una buena marca”.

'He llorado, he hecho muchos sacrificios'

Para Natalia Linares, San Salvador fue la ciudad perfecta para saltar los 6,86 metros con los que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Esta marca la posiciona como una de las mejores saltadoras de la temporada de este año y ratifica su récord nacional y suramericano categoría sub-23 que realizó el año anterior en los Juegos Bolivarianos en su ciudad natal, Valledupar. Además, le da la clasificación directa al Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría, y a los Juegos Olímpicos de París 2024.



Linares se ha preparado durante lo que va del año para lograr su clasificación a estos eventos internacionales. A pesar de trabajar por eso, fue una sorpresa para ella lograr tan rápido esta meta.

Natalia Linares. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO



“He llorado, he hecho muchos sacrificios, porque me he alejado mucho más de mi familia para estar un poco más concentrada en lo que son los entrenamientos. Me he exigido demasiado, creo que eso es uno de mis puntos débiles: que me exijo mucho y si no lo hago bien me frustro, pero hay que continuar”.



Clasificar el 19 de agosto a la última ronda de salto largo, el 20 enfrentarse a la final, estar dentro de las ocho mejores del mundo y lograr la medalla son algunos de los objetivos que Natalia desea lograr en el Mundial. “Para eso hemos estado entrenando para traernos la medalla de oro a casa”.



Un año exacto tiene de preparación para los Juegos Olímpicos. En ese tiempo espera corregir aún más su técnica y mejorar su marca para así acercarse al récord olímpico y mundial.

'Al principio uno no asimila que hizo buena marca'

Con tan solo 19 años, Ronal Longa se convirtió en el primer colombiano en bajar la barrera de los diez segundos en los 100 metros planos. 9,99 fue su marca, realizada en el Campeonato Suramericano de Atletismo en Brasil, con la que se llevó la medalla de bronce. Este registro le alcanzó para clasificarse a estos dos eventos de talla internacional y lo posicionó noveno en el ranking mundial de la temporada.



“Siempre he tomado las cosas bien, las he asimilado porque al principio uno no asimila que hizo buena marca y más siendo tan joven. Uno no se la cree. Ya después cuando uno está más frío se pone a pensar y se da cuenta de que ha entrenado muy duro para poder conseguir esa marca. Las lesiones y todo lo hacen llegar a uno más fuerte. Ni sé cómo me siento. No sé como describir la felicidad, no la puedo expresar”.



Uno de sus mayores desafíos es el estiramiento, dice que es poco flexible y eso le ha producido algunos dolores en el isquiotibial (la parte posterior del muslo), pero que a pesar de eso no le ha impedido realizar marcas históricas que le permiten imponerse en categorías mayores, siendo sub-20.

Ronal Longa y la marca. Foto: Prensa Suramericano Suib-20 de Atletismo



“Ya estoy un poco mejor, ya no me duele, estoy en terapias hasta irme al mundial. Pienso igual correr duro, salir a correr. Mi entrenador siempre nos dice que demostrar el respeto a los contrincantes no es salir a correr suave: es salir a correr duro y dar lo mejor”.



Longa, tiene claro que su mayor motivación es él mismo. No busca motivaciones externas “como decir ‘por esta persona voy a correr’, no, lo hago por mí para ver hasta dónde soy capaz de llegar. Sé que puedo llegar mucho más lejos que eso”. Además, le emociona saber que sus rivales son de la élite y eso lo motiva a salir a correr aún más duro.

