La espectacular medalla de plata de Ánthony Zambrano en los 400 metros planos, la enorme plata de Sandra Arenas en los 20 kilómetros marcha, la consagración plateada de Mariana Pajón en el bicicrós (la tercera medalla olímpica de su carrera, las otras dos fueron de oro), la plata en el levantamiento de pesas de Luis Javier Mosquera y el luchado bronce de Carlos Ramírez, también en el bicicrós, fue el botín de la delegación de Colombia en los Juegos Olímpico de Tokio 2020, que se disputaron retrasados en este 2021 por la pandemia de covid-19.



les tiene que dar”, Zambrano. FACEBOOK

De entrada, el resultado parece bueno, más por la calidad de disciplinas del atletismo en las que consiguieron sus segundos puestos Zambrano y Arenas.



Sin embargo, en perspectiva, Colombia sufrió un bajonazo con respecto a sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, justas en las que la delegación logró no solo más medallas, sino títulos olímpicos, preseas de oro. En Londres fueron nueve medallas (un oro, tres platas y cinco bronces, puesto 34), y en Río de Janeiro se consiguieron ocho metales: ¡tres oros!, dos platas y tres bronces, para ubicarse en el puesto 23 de la tabla general. En Tokio, Colombia fue 66.



Esta vez, los cálculos fallaron en el boxeo (derrota polémica de Yuberjen Martínez y pérdida de Íngrit Valencia), las pesas (Mercedes Pérez) y tenis (dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah). De todos ellos se esperaban subidas al podio.



Pero este retroceso general se explica en un ciclo olímpico previo pobre, con resultados por debajo de lo esperado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos, los dos más importantes del continente. Otra razón fue el fin del ciclo de algunas figuras como Caterine Ibargüen (salto triple), Yuri Alvear (judo), Jackeline Rentería (lucha), Óscar Figueroa (pesas) y la propia Íngrit Valencia.



Esto llevó a la reflexión sobre el descuido en el trabajo en la base, pues se estancó el proceso de hallazgo, formación y maduración de nuevos talentos en varias disciplinas. Además, está el caso puntual del equipo de pesas, que fue disminuido al no haber podido llevar el cupo completo de deportistas debido al escándalo de positivos en controles del dopaje.



Las próximas justas se celebrarán en París, en el 2024.

Biles y Osaka: por la salud mental

Simon Biles Foto: AFP

Más allá de que los Juegos Olímpicos se realizaron en Tokio con un año de retraso y sin público en las competencias por la pandemia de covid-19, o del triunfo de Estados Unidos sobre China por una medalla de oro (39 a 38), la gran noticia de los Juegos fue la salud mental de los deportistas y el manejo de la presión por conseguir los resultados, encarnados en la estelar gimnasta estadounidense Simón Biles (foto) y en la tenista japonesa Naomi Osaka.



Biles, de 24 años, una de las deportistas más grandes de la historia y llamada a ganar un ramo de medallas de oro, se retiró de la final por equipos por motivos de salud mental y solo volvió a competir en el último evento: barra de equilibrio. Ganó el bronce. “Tengo que concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y bienestar”, dijo.



Osaka, por su parte, fue eliminada en su juego de tercera ronda cuando era la primera candidata al oro. “Siento que había mucha presión en esto. Creo que es quizás porque no he jugado antes en los Olímpicos y para ser la primera vez fue demasiado. Creo que estoy contenta por cómo jugué y tomaré un descanso”, explicó.

Colombia, sin sede de Copa América

Luis Díaz, uno de los jugadores destacados de la Selección en la Copa América de Brasil. Foto: EFE

El 2021 pasó a la historia como el año en que Colombia perdió la sede de la Copa América que debía organizar junto con Argentina, tras el aplazamiento en 2020 por la pandemia.



El Gobierno colombiano, que atravesaba una crisis social interna, sostuvo hasta último momento que estaba en capacidad de organizar el torneo, pero finalmente le pidió a la Conmebol que este fuera aplazado hasta noviembre, para que pudiera garantizar la presencia de hinchas.



El país, además, vivió graves episodios de protestas sociales durante diferentes partidos de las copas Libertadores y Sudamericana, lo que generó preocupación en la Conmebol. El máximo organismo del fútbol continental rechazó la solicitud de Colombia y, luego de que Argentina desistió de su organización, le dio la sede a Brasil.

Italia reinó en la Eurocopa

Donnarumma, héroe de Italia en la final. Foto: EFE/EPA/Laurence Griffiths

53 años pasaron para que la selección de Italia volviera a levantar el trofeo de la Eurocopa. Esta vez lo hizo en el mítico estadio de Wembley, ante 67.173 espectadores, después de imponerse sobre Inglaterra en los penales, tras empatar 1-1.



Italia, dirigida por Roberto Mancini, se proclamó campeona de Europa por segunda vez en su historia. Su última corona había sido en 1968. En el partido final, disputado el 11 de julio, los ingleses se adelantaron en el minuto 2 por medio de Luke Shaw, pero Leonardo Bonucci (67) llevó el partido a la prórroga.



Ya desde los once metros, las dos atajadas de Gianluigi Donnarumma, figura del torneo, a Jadon Sancho y Bukayo Saka, además del disparo al poste de Marcus Rashford, dieron el triunfo a la Azzurra, que sucedió en el palmarés a Portugal.

El hombre de la rosa

Egan Bernal en la contrarreloj final del Giro de Italia. Foto: AFP

Egan Bernal agigantó su temprana leyenda en el ciclismo mundial al ganar el Giro de Italia, la segunda carrera de ruta por etapas más grande del planeta. Bernal, estrella del poderoso equipo Ineos, selló su título con dos triunfos de etapa, los primeros en una de las grandes carreras.



Superó en el podio final al italiano Damiano Caruso (a un minuto y 29 segundos) y a Simon Yates, su compañero de escuadra (a cuatro minutos y 15 segundos). Bernal, de 24 años, fue el campeón del Tour de Francia del 2019. ¡Enorme!

La nueva era de Rueda

Luis Díaz (d) de Colombia disputa el balón con Juan Escobar de Paraguay- Foto: EFE/Carlos Ortega

En enero del 2021 Reinaldo Rueda fue nombrado DT de la Selección Colombia, en reemplazo de Carlos Queiroz. Recibió el equipo en el séptimo puesto.



Su primer gran desafío fue la Copa América de Brasil: Colombia terminó de tercera. Luis Díaz (foto) brilló: uno de los mejores y cogoleador con Lionel Messi (4 tantos). Uno de sus goles, contra Brasil y de chilena, está nominado al premio Puskas, de la Fifa. En la eliminatoria, Colombia terminó el año en el cuarto lugar, con 17 puntos y en zona de clasificación directa al Mundial.

Messi lloró y rio

Fue una de las noticias deportivas del año: Lionel Messi se fue del Barcelona, equipo con el que ganó 35 títulos y se convirtió en el mejor del mundo. El club no renovó su contrato alegando imposibilidad económica.



La crisis del equipo catalán terminó empujando al crac argentino, que se marchó llorando. Días después fue fichado por el PSG, en una de las contrataciones más sonadas de la historia. Este año Messi, además, ganó su séptimo Balón de Oro, tras haber capitaneado a Argentina en el título de la Copa América.

Escándalo en la B

Acción del partido Llaneros vs. Unión Magdalena Foto: Dimayor - Vizzor Image

La definición del Torneo de Ascenso fue un bochorno: en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, que le dio a este último el ascenso a la primera división, hubo dos goles en el tiempo de reposición para el triunfo del Unión; el segundo, tras una evidente actitud pasiva de los jugadores de Llaneros (círculo).



Ese resultado le dio al Unión el primer lugar de su cuadrangular por encima de Fortaleza, que había llegado a la última fecha como líder. El caso está en investigación de la Fiscalía. La final entre Unión y Cortuluá está aplazada.

