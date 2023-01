Lo bueno, lo malo y lo feo del golf colombiano en 2022 (Llegando al green)

Como todos los años, hay que hacer el balance de lo que pasó en la temporada del golf colombiano. Este 2022 trajo hechos importantes, pero la verdad quedó algo de sinsabor: aquí veremos por qué.

Hoyos en uno: Valery Plata y María José Marín. La primera logró lo que mas anhela una jugadora de golf, su tarjeta completa del LPGA, la obtuvo con calidad y jerarquía. Majo, todo un suceso en el golf aficionado, se paseó ganando por todas partes, al final fue declarada la mejor aficionada de Suramérica. Vaya futuro el que tiene esta sensacional jugadora.

Valery Plata, golfista colombiana. Foto: USGA /Chris Keane

Águilas: La tarjeta para el PGA Tour conseguida por Nicolás Echavarría a través del Korn Ferry Tour. La victoria del equipo femenino en el suramericano aficionado, Copa Los Andes (Majo Marín, María Hoyos, Ana Sofía Murcia, Cristina Ochoa y Cata Monroy).

Nicolás Echavarría Foto: Enrique Berardi. PGA Tour

‘Birdies’: María José Uribe, medalla de Oro en los Juegos Bolivarianos. La excelente actuación de Sebastián Muñoz en la Presidents Cup. Las campeonas del Suramericano Juvenil. El excelente año de Juan Alejandro Ángel, un sénior que se las trae.



Pares: la decorosa actuación internacional de nuestros golfistas profesionales sénior, Jesús ‘Chucho’ Rivas y Jesús ‘Estrellita’ Amaya.



‘Bogeys’: el regular comienzo de temporada 2022-23 de nuestros profesionales en el PGA Tour, Sebastián Muñoz, Nicolás Echavarría y Camilo Villegas.

El 'shank' de la Federación Colombiana de Golf

‘Shank’: el varillazo de la Federación Colombiana de Golf fue de no creerlo y los deja muy mal parados. Hay que volver al 2021, cuando el presidente de Fedegolf citó a una asamblea ordinaria en la que se nombraron los miembros de la junta directiva y se aprobaron otras cosas. Pues qué sorpresa: esa asamblea y todo lo actuado se derrumbaron. El Ministerio del Deporte profirió la resolución 001733 en la que se expresa: “Por la cual se reconocen presupuestos de ineficacia de las decisiones adoptadas en la reunión ordinaria de la asamblea de afiliados a la Federación Colombiana de Golf realizada el 1.º de marzo de 2021”. Así las cosas, la Fedegolf se quedó sin presidente, sin junta, sin representante legal.



No obstante, el ‘presidente’ Camilo Sánchez repuso la decisión del ministerio. Los argumentos fueron pobres y la decisión fue confirmada. Ante el fracaso, Sánchez reculó y desistió del recurso de apelación.

El 4 de febrero de 2022, el ministerio, al ver este grave problema, expidió la resolución 000137, en la que, en su artículo sexto, dice: “Que teniendo en cuenta que la Federación Colombiana de Golf se encuentra acéfala, se hace necesario designar un Comité Provisional para la reconstitución de la Federación Colombiana de Golf”. En la misma, creó el comité para que se pueda citar una nueva asamblea.

Increíble, pero cierto: la Federación no existió durante más de un año. No se entiende cómo en ese lapso se firmaron convenios y compromisos, cuando el presidente no existía. Al parecer, posteriormente legalizaron todo lo actuado.



Dado este desorden, viene lo peor: el golf colombiano perdió los recursos del Estado del 2021, 260 millones, y los 350 millones de 2022. Es inadmisible que esto pueda suceder cuando hay inmensas necesidades de dinero. ¿Quién responde por ello?



El otro socket de la Fedegolf, aunque no lo crean: a estas alturas, no se sabe en qué club y en qué ciudad se va a jugar el torneo más importante del país, el Abierto de Colombia.



Un exitoso año para la familia del golf y todos nuestros lectores.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO